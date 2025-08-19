社会民主党党首の福島瑞穂氏が2025年8月17日にXに朝食の写真を公開し、ネット上からさまざまなツッコミを集めている。「公開するレベルのものではない」これまでもたびたびXに公開する食事の写真にツッコミが出ていた福島氏。5月27日には「朝ご飯にサバを焼く」とつづり、サバと大根おろしとサラダ、スープの写真を公開したが、サバの皮がほとんど剥がれ、水っぽい身が見えている上、盛り付け方も逆であると話題になった。24年11月