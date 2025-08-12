（台北中央社）インドネシア・ジャカルタで開催されたマーチングの世界大会で、台北市立建国高校マーチングバンドが部門優勝に加え総合優勝を手にした。保護者らによる後援会が11日、中央社の記者に伝えた。夏休み中の厳しい練習や遠征費確保のためのアルバイトを乗り越えて快挙を成し遂げた。同バンドには建国高の他、複数の学校から合わせて65人のメンバーが参加。中部・台中市の中学生1人も加わった。7月には建国高出身の頼清徳