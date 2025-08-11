本拠地でのブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で出場【MLB】ドジャース ー Bジェイズ（日本時間11日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地でのブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で出場する。2試合連続となる41号に期待がかかる。前日9日（同10日）の同戦で3年連続、自身4度目の40本塁打を記録していた。6日（同7日）の本拠地・カージナルス戦では「1番・投手兼指名打者」として投打同