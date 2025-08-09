ゲリラ豪雨や大渋滞…試合開始時に間に合わず第107回全国高校野球選手権は9日、大会第5日が行われ、第2試合に3年ぶり2回目の出場の明秀日立（茨城）が登場。聖隷クリストファー（静岡）と対戦したが、アルプス席の応援団が“悲劇”に襲われていた。3年ぶりの甲子園。さらに学校の創立100年ということもあり、地元も大いに盛り上がっていた。一般生徒、吹奏楽部員、チアリーダー、地元の支援者ら計約260人が6台のバスに分乗し出