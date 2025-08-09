深い悲しみから立ち直るにはどうすればいいのか。精神科医の藤野智哉さんは「感情を自分でコントロールできている感覚があると不安は和らぐ。意識的に涙を流す『涙活』は有効かもしれない」という――。※本稿は、藤野智哉『嫌な気持ちにメンタルをやられない 不機嫌を飼いならそう』（主婦の友社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／seb_ra※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／seb_ra■悲しみから目をそらすた