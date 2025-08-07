公開が延期されていた映画『火の華』が、10月31日よりユーロスペースほかで全国順次公開されることが決定した。 参考：『8番出口』トロント＆シッチェス・カタロニア国際映画祭正式出品へ北米配給も決定 第20回大阪アジアン映画祭のインディ・フォーラム部門への正式出品も決定している本作は、2016年に報道された自衛隊日報問題を題材に、元自衛官の壮絶な経験とその後の宿命を克明に描いた完全オリジ