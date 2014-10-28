『柳ゆり菜』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
Real Sound
日本料理店から出てきた2人は、落ち着いた色合いのスーツで決めていたそう
NEWSポストセブン
2人を誰よりも応援しているのは、柳の姉で元グラドルの柳いろはだという
白タイツに身を包んで、ローションまみれで人間カーリングとなった
Techinsight
握手会で、後ろからファンに腕を掴まれ引っ張られた柳ゆり菜
マイナビ学生の窓口
柳ゆり菜が握手会で暴行事件に遭うなど、舞台裏では警備が強化されている
東スポWEB
「すっぴんは素の自分」と言う柳に、「すっぴんじゃないだろ」と吉村崇
モデルプレス
柳ゆり菜、松川佑依子、橘花凛、小瀬田麻由、寺田御子に期待が集まっている
見事なバストだが、グラビアを始めるまではコンプレックスだったという
週プレNEWS
NHKドラマ「マッサン」でポスターモデルとして登場し、露出で話題に
スポニチアネックス
和気あいあいとした雰囲気だったが、「やっぱり緊張した」とコメント
あまちゃんの脇役で人気を博した有村架純のようになれるか注目だと筆者
日刊ゲンダイDIGITAL