まずは奈良線、京都線、橿原線、天理線へ。ケーブルカーを除き初のドアスイッチ搭載新型一般車両「8A系」（画像：近畿日本鉄道）。近畿日本鉄道は2024年5月10日（金）、奈良線、京都線、橿原線および天理線で10月から、新型一般車両を運行すると発表しました。形式は「8A系」。2024年度は4両編成を12本、計48両導入します。混雑状況に応じてロングシートとクロスシートを切り替えられるL/Cシート、利用客が操作できるドア開閉