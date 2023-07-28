ポケモンセンターから、「Yogibo（ヨギボー）」とのコラボレーション企画として「Yogibo Hugger メタモン／カビゴン」が登場！ポケットモンスターの中でも大人気のカビゴンとメタモンが、もちもちした大きめのビーズクッションになっています☆ ポケモンセンターオンライン「Yogibo Hugger メタモン／カビゴン」  価格：各39,000円（税込）販売開始日時：2023年8月4日（金）10:00〜販売店舗：ポケモングッズ公式通