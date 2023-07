ポケモンセンターから、「Yogibo(ヨギボー)」とのコラボレーション企画として「Yogibo Hugger メタモン/カビゴン」が登場!

ポケットモンスターの中でも大人気のカビゴンとメタモンが、もちもちした大きめのビーズクッションになっています☆

ポケモンセンターオンライン「Yogibo Hugger メタモン/カビゴン」

価格:各39,000円(税込)

販売開始日時:2023年8月4日(金)10:00〜

販売店舗:ポケモングッズ公式通販サイト「ポケモンセンターオンライン」

※ポケモンセンター及びポケモンストアでの店頭販売は予定されていません

※Yogibo公式オンラインストアでは販売はありません

ポケモンセンターから、快適すぎて動けなくなる魔法のソファ「Yogibo(ヨギボー)」を展開する「Yogibo」とのコラボレーショングッズが登場。

ポケットモンスターの中でも大人気のカビゴンとメタモンの姿を再現した「Yogibo Hugger メタモン/カビゴン」が販売されます。

カビゴンとメタモンを、Yogiboの特許技術である肌触り良く伸縮性の高い生地と、独自の製作技術で表現。

ポケモン達のイメージ通りのクオリティで、カビゴンとメタモンのクッションが誕生しました。

Yogiboの快適さとポケモンの魅力が融合した、お部屋をかわいく見せてくれるポケモンファン必見のグッズです☆

Yogibo Hugger カビゴン

「カビゴンのおなかの上で寝てみたい・・・!」というみんなの夢をかなえられるビーズクッション。

どんな体勢でも受け入れてフィットする、カビゴンの様子をイメージしてデザインされています。

カビゴンのクッションは、特別なデザインの箱で届けられます。

仰向けになってすやすやと気持ちよさそうなカビゴンを大きくデザインした、特別なボックスにも注目です。

Yogibo Hugger メタモン

色んな形にへんしんできるメタモンをイメージしたビーズクッション。

メタモンのつぶらな瞳がとってもかわいい!

両手を大きく広げたメタモンがデザインされたボックスに入れて届けられます。

縦に伸ばしたり、横に広がったり、自由に形を変えるメタモンのように、どんな体勢でも受け入れてくれクッションは、リラックスタイムにぴったりです。

メタモンとカビゴンのかわいらしい姿をデザインしたビーズクッション。

2023年8月4日(金)から「ポケモンセンターオンライン」にて販売される「Yogibo Hugger メタモン/カビゴン」の紹介でした☆

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

