『家系図作成マニュアル』PDF版 無料配布開始｜戸籍調査・先祖のたどり方を体系化

家系図作成代行センター 株式会社

家系図作成代行センター株式会社（北海道札幌市、代表取締役・行政書士 渡辺宗貴）は、家系図文化の普及を目的として、『家系図作成マニュアル』PDF版の無料配布を開始いたしました。

『家系図作成マニュアル』PDF版

当社ではこれまで累計5000件以上の家系図調査を行い、現在も月300件以上のご相談をいただいております。

近年では、終活やルーツ探し、ファミリーヒストリーへの関心の高まりとともに、「自分で家系図を作ってみたい」という声も増えています。

一方で、

・戸籍はどこで取得するのか

・家系図はどこまで遡れるのか

・先祖調査は何から始めればよいのか

・古い資料はどう読み解くのか

など、調査方法が分かりにくいという声も多く寄せられています。

そこで当社では、戸籍調査・先祖調査・家系図作成について体系的にまとめた『家系図作成マニュアル』PDF版の無料配布を開始しました。

本資料では、戸籍調査の基本から、古い戸籍の読み方、家系図作成の流れ、先祖をたどる際の考え方などについて解説しています。

家系図は単なる記録ではなく、家族や地域の歴史を次の世代へ伝える文化でもあります。

当社では今後も、家系図文化の普及活動を続けてまいります。

■ PDF概要

『家系図作成マニュアル』PDF版

・家系図作成の基本

・戸籍調査の流れ

・先祖のたどり方

・古い戸籍の読み方

・家系図文化について

などを収録。

『家系図作成マニュアル』抜粋『家系図作成マニュアル』抜粋『家系図作成マニュアル』抜粋『家系図作成マニュアル』抜粋

PDFは、メールマガジン登録者向け特典としてご覧いただけます。

▼ 無料案内ページ

https://historie.e-kakeizu.com/p/7h-p?ftid=epFbn9LktTsH

■ 代表コメント

家系図作成代行センター株式会社

代表取締役・行政書士 渡辺宗貴

家系図調査では、「どこから始めればいいのか分からない」という声を多くいただきます。

家系図は専門的に見えるかもしれませんが、本来は家族の歴史を知るための身近な文化だと思っています。

今回のマニュアルが、家系図や先祖調査に興味を持つきっかけになればうれしく思います。

■ 関連URL

無料案内ページ

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■ 本件に関するお問い合わせ先

家系図作成代行センター株式会社

担当：渡辺宗貴

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携帯：090-3019-4418

MAIL：info@e-kakeizu.com