「不動産税務相談会」を開催（無料・完全予約制）

大和ハウスリアルエステート株式会社

大和ハウスリアルエステート株式会社（本社：大阪市、社長：平井 聡治）は、不動産の売却や相続、資産整理などに関する税務上の悩みに対応する「不動産税務相談会」を、2026年6月13日（土）および6月20日（土）に無料・完全予約制で開催いたします。

開催の背景

近年、不動産価格の変動や相続案件の増加により、不動産に関連する税務相談のニーズが高まっ

ています。一方で「何から相談すればよいかわからない」「専門家に相談するハードルが高い」といった声も多く聞かれます。

こうした課題を受け、より気軽に相談できる機会として、当社が提携する不動産税務に精通した専門家が個別相談に対応し、不動産売却時の税金、相続・贈与に関する基本的な考え方、将来を見据えた資産整理などについて分かりやすくアドバイスいたします。

本相談会の詳細

開催日：2026年6月13日(土)、6月20日(土)

時 間：10:00～10:50、11:00～11:50、12:00～12:50、

14:00～14:50、15:00～15:50、16:00～16:50 ※各時間帯1組さま限定、完全予約制



会 場：大阪会場 大阪府大阪市北区梅田3丁目3番5号(大和ハウス大阪ビル)

神戸会場 兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目2番1号(日住神戸三宮ビルディング6階)

東京会場 東京都千代田区飯田橋3丁目13番1号(大和ハウス東京ビル)

参加費：無料

申込方法

事前予約制となります。お申し込みは、ご希望日の3日前までにお願いします。

応募フォームでのお申し込みの場合

スマートフォンで右記二次元コードを読み取り、必要事項をご入力のうえ、お申し込みください。

お電話でのお申し込みの場合

右記フリーコールにお電話にて「税務相談会希望」とお伝えください。

なお、本セミナーは、当社営業エリア内にお住まいの方、または当社営業エリア内に不動産を所有されている方を対象としておりますので、あらかじめご了承ください。

※注意事項※

・具体的な税務の手続きなどをご依頼の場合は有料となります。

・社会情勢に応じて内容の変更または中止となる場合がございます。

・体調不良、発熱の際はご来場をお控えいただく場合がございます。

・オンラインによるご相談は、ZoomまたはTeamsを使用しての対応となります。

・当社営業エリアは、こちら（https://www.dh-realestate.co.jp/tenpo(https://www.dh-realestate.co.jp/tenpo%EF%BC%89)）からご確認ください。

大和ハウスリアルエステート株式会社

代 表 者 ：代表取締役社長 平井 聡治

資 本 金 ：7 億 2,950 万円

創 業 ：1978 年 2 月 15 日

所 在 地 ：大阪市北区梅田 3 丁目 3 番 5 号(大和ハウス大阪ビル 8階)

事業内容：不動産流通事業、賃貸管理事業、ソリューション事業

以 上

お問い合わせ先

経営企画部

TEL：06（6344）6415 e-mail：info@dh-real.jp