ヒットを殺すのは、誰か？データもマーケも通用しない5.8兆円市場の構造を、エンタメスタートアップの経営者が暴く『エンタメビジネスの不都合な事実』新発売！

フォレスト出版株式会社

フォレスト出版株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：太田 宏）は、『エンタメビジネスの不都合な事実』（近藤雅斗・著）を2026年5月9日（土）より順次発売します。

本書は「売れるはずの作品」がなぜ当たらないのかという業界の根源的な問いに、アニメ・ラノベ・ゲーム業界を横断するエンタメスタートアップの経営者が踏み込み、ヒットを生む3つの突破口を提示した一冊です。

詳細を見る :https://www.forestpub.co.jp/author/kondo_hiroto/book/866803777

■「エンタメは儲かる」――その常識は、幻想にすぎないのか？

ゲーム、アニメ、漫画、音楽。

日本が世界に誇るエンタメ産業は、いま国家戦略の中核としてかつてない期待を背負っている。

しかしその裏側で、現場では何が起きているのか。

なぜ、ビジネスに長けた人間ほどエンタメで失敗するのか。

なぜ、データ分析もマーケティングも通用しないのか。

なぜ、「売れるはずの作品」が当たらないのか。

本書は、その“違和感”の正体を暴く。

■作品のヒットを殺すのは、誰なのか？

エンタメビジネスとは、本質的に「再現不能な投資」である。

ヒットは設計できない。

成功はコピーできない。

合理性を突き詰めるほど、熱狂は失われる。

にもかかわらず、

多くの企業や投資家は「ビジネスの論理」を持ち込み、ことごとく失敗していく。



そこにあるのは、「作る人」と「お金を出す人」の決定的なすれ違いだ。

さらに、原作枯渇、IP依存、安全志向によるクリエイティブの停滞――

エンタメ産業は今、構造的な限界に直面している。

■「好きなことで生きる」の前に、知っておくべきことがある。

では、どうすればいいのか。

本書はその問いに対し、３つの現実的な突破口を提示する。

・クリエイターエコノミー

・ブランドという資産

・低コスト・少人数制作

そして最も重要な結論に辿り着く。



ヒットは、効率からは生まれない。

“無駄”の中にこそ、熱狂は宿る。



エンタメに挑むすべてのビジネスパーソンへ。

そして、創作と商業の狭間で苦しむすべてのクリエイターへ。

■本書の構成

第I部 エンタメビジネス歪みの正体 なぜ「作る人」と「おカネを出す人」はすれ違うのか

第1章 なぜアニメ産業は「原作枯渇」に陥ったのか

第2章 大企業病がヒットを殺すーライトノベル業界に見る「安全」の代償



第II部 ヒットは「効率の外側」で生まれる 魂の宿る「無駄」と体験密度の正体

第3章 ヒットは「魂の宿る無駄」から生まれる一効率の外側にある熱狂

第4章 「可処分時間の奪い合い」は間違い一体験密度こそが熱狂を生む

第III部 ヒットは「文化」から生まれる 物語・信頼・布教力の考え方

第5章 「良いもの」を作るだけでは届かないーヒットの物語を再構築せよ

第6章 ポリコレ・コンプラが創作を殺すー「市場の声」という幻想



第IV部 それでもヒットを信じて作り続ける 答えのない時代のクリエイターと編集者の哲学

第7章 ヒットに「答え」はない一それでも問い続ける意味

第8章 AI時代こそ、人が作る意味を問い直すークリエイターの未来

■著者プロフィール

近藤 雅斗

株式会社BookBase 代表取締役社長／ダンガン文庫編集長

20歳から起業家として活動。現在は「出版から日本のコンテンツ業界を再構築する」をミッションに次世代出版社BookBaseを経営している。ラノベを愛する編集者で、ダンガン文庫を設立する。

アニメ、動画配信、ゲームビジネスなどにも詳しく、Ｘでは「オタクペンギン（社長）」名義でさまざまなエンタメの業界事情を発信している。

■担当編集の一言コメント

「なぜ、あれは当たって、これは外れるのか」

エンタメに関わる人なら、誰もが一度はぶつかる問いです。

しかし、その答えはこれまで“なんとなく”でしか語られてきませんでした。

本書のすごさは、その曖昧な領域に踏み込み、エンタメビジネスの構造そのものを言語化している点にあります。すべてのクリエイター・編集者・プロデューサーのみならず、エンタメ業界に関心のあるビジネスパーソンにこそ読んでほしい1冊です。

■書籍概要

書籍名 ： エンタメビジネスの不都合な事実

著者 ： 近藤 雅斗

ページ数： 240ページ

価格 ： 2,035円（税込）

出版社 ： フォレスト出版株式会社

発売日 ： 2026年5月9日（※以降順次）

ISBN ： 978-4-86680-377-7

【書籍詳細】

https://www.forestpub.co.jp/author/kondo_hiroto/book/866803777

【Amazon】

https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4866803770/forestpublish-22/

■会社概要

会社名 ： フォレスト出版株式会社

所在地 ： 〒162-0824

東京都新宿区揚場町2-18 白宝ビル7F

設立日 ： 1996年4月1日

代表取締役： 太田 宏

業務内容 ： 出版物の企画・制作および販売

URL ： https://www.forestpub.co.jp