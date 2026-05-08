ヒットを殺すのは、誰か？データもマーケも通用しない5.8兆円市場の構造を、エンタメスタートアップの経営者が暴く『エンタメビジネスの不都合な事実』新発売！

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フォレスト出版株式会社

フォレスト出版株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：太田 宏）は、『エンタメビジネスの不都合な事実』（近藤雅斗・著）を2026年5月9日（土）より順次発売します。


本書は「売れるはずの作品」がなぜ当たらないのかという業界の根源的な問いに、アニメ・ラノベ・ゲーム業界を横断するエンタメスタートアップの経営者が踏み込み、ヒットを生む3つの突破口を提示した一冊です。




詳細を見る :
https://www.forestpub.co.jp/author/kondo_hiroto/book/866803777


■「エンタメは儲かる」――その常識は、幻想にすぎないのか？

ゲーム、アニメ、漫画、音楽。
日本が世界に誇るエンタメ産業は、いま国家戦略の中核としてかつてない期待を背負っている。
しかしその裏側で、現場では何が起きているのか。


なぜ、ビジネスに長けた人間ほどエンタメで失敗するのか。
なぜ、データ分析もマーケティングも通用しないのか。
なぜ、「売れるはずの作品」が当たらないのか。



本書は、その“違和感”の正体を暴く。



■作品のヒットを殺すのは、誰なのか？

エンタメビジネスとは、本質的に「再現不能な投資」である。


ヒットは設計できない。
成功はコピーできない。
合理性を突き詰めるほど、熱狂は失われる。



にもかかわらず、
多くの企業や投資家は「ビジネスの論理」を持ち込み、ことごとく失敗していく。

そこにあるのは、「作る人」と「お金を出す人」の決定的なすれ違いだ。



さらに、原作枯渇、IP依存、安全志向によるクリエイティブの停滞――
エンタメ産業は今、構造的な限界に直面している。



■「好きなことで生きる」の前に、知っておくべきことがある。

では、どうすればいいのか。
本書はその問いに対し、３つの現実的な突破口を提示する。


・クリエイターエコノミー
・ブランドという資産
・低コスト・少人数制作



そして最も重要な結論に辿り着く。

ヒットは、効率からは生まれない。


“無駄”の中にこそ、熱狂は宿る。

エンタメに挑むすべてのビジネスパーソンへ。
そして、創作と商業の狭間で苦しむすべてのクリエイターへ。



■本書の構成

第I部　エンタメビジネス歪みの正体　なぜ「作る人」と「おカネを出す人」はすれ違うのか


　　　　第1章　なぜアニメ産業は「原作枯渇」に陥ったのか


　　　　第2章　大企業病がヒットを殺すーライトノベル業界に見る「安全」の代償



第II部　ヒットは「効率の外側」で生まれる　魂の宿る「無駄」と体験密度の正体


　　　　第3章　ヒットは「魂の宿る無駄」から生まれる一効率の外側にある熱狂


　　　　第4章　「可処分時間の奪い合い」は間違い一体験密度こそが熱狂を生む



第III部　ヒットは「文化」から生まれる　物語・信頼・布教力の考え方


　　　　第5章　「良いもの」を作るだけでは届かないーヒットの物語を再構築せよ


　　　　第6章　ポリコレ・コンプラが創作を殺すー「市場の声」という幻想



第IV部　それでもヒットを信じて作り続ける　答えのない時代のクリエイターと編集者の哲学


　　　　第7章　ヒットに「答え」はない一それでも問い続ける意味


　　　　第8章　AI時代こそ、人が作る意味を問い直すークリエイターの未来



■著者プロフィール

近藤 雅斗


株式会社BookBase 代表取締役社長／ダンガン文庫編集長
20歳から起業家として活動。現在は「出版から日本のコンテンツ業界を再構築する」をミッションに次世代出版社BookBaseを経営している。ラノベを愛する編集者で、ダンガン文庫を設立する。


アニメ、動画配信、ゲームビジネスなどにも詳しく、Ｘでは「オタクペンギン（社長）」名義でさまざまなエンタメの業界事情を発信している。



■担当編集の一言コメント

「なぜ、あれは当たって、これは外れるのか」


エンタメに関わる人なら、誰もが一度はぶつかる問いです。


しかし、その答えはこれまで“なんとなく”でしか語られてきませんでした。



本書のすごさは、その曖昧な領域に踏み込み、エンタメビジネスの構造そのものを言語化している点にあります。すべてのクリエイター・編集者・プロデューサーのみならず、エンタメ業界に関心のあるビジネスパーソンにこそ読んでほしい1冊です。



■書籍概要


書籍名　： エンタメビジネスの不都合な事実


著者　　： 近藤 雅斗
ページ数： 240ページ
価格　　： 2,035円（税込）
出版社　： フォレスト出版株式会社
発売日　： 2026年5月9日（※以降順次）
ISBN　 ： 978-4-86680-377-7







【書籍詳細】


https://www.forestpub.co.jp/author/kondo_hiroto/book/866803777


【Amazon】


https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4866803770/forestpublish-22/



■会社概要



　会社名　　： フォレスト出版株式会社
　所在地　　： 〒162-0824
　　　　　　　 東京都新宿区揚場町2-18 白宝ビル7F
　設立日　　： 1996年4月1日
　代表取締役： 太田 宏
　業務内容　： 出版物の企画・制作および販売
　URL　　　： https://www.forestpub.co.jp