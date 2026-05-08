ヒットを殺すのは、誰か？データもマーケも通用しない5.8兆円市場の構造を、エンタメスタートアップの経営者が暴く『エンタメビジネスの不都合な事実』新発売！
フォレスト出版株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：太田 宏）は、『エンタメビジネスの不都合な事実』（近藤雅斗・著）を2026年5月9日（土）より順次発売します。
本書は「売れるはずの作品」がなぜ当たらないのかという業界の根源的な問いに、アニメ・ラノベ・ゲーム業界を横断するエンタメスタートアップの経営者が踏み込み、ヒットを生む3つの突破口を提示した一冊です。
詳細を見る :
https://www.forestpub.co.jp/author/kondo_hiroto/book/866803777
■「エンタメは儲かる」――その常識は、幻想にすぎないのか？
ゲーム、アニメ、漫画、音楽。
日本が世界に誇るエンタメ産業は、いま国家戦略の中核としてかつてない期待を背負っている。
しかしその裏側で、現場では何が起きているのか。
なぜ、ビジネスに長けた人間ほどエンタメで失敗するのか。
なぜ、データ分析もマーケティングも通用しないのか。
なぜ、「売れるはずの作品」が当たらないのか。
本書は、その“違和感”の正体を暴く。
■作品のヒットを殺すのは、誰なのか？
エンタメビジネスとは、本質的に「再現不能な投資」である。
ヒットは設計できない。
成功はコピーできない。
合理性を突き詰めるほど、熱狂は失われる。
にもかかわらず、
多くの企業や投資家は「ビジネスの論理」を持ち込み、ことごとく失敗していく。
そこにあるのは、「作る人」と「お金を出す人」の決定的なすれ違いだ。
さらに、原作枯渇、IP依存、安全志向によるクリエイティブの停滞――
エンタメ産業は今、構造的な限界に直面している。
■「好きなことで生きる」の前に、知っておくべきことがある。
では、どうすればいいのか。
本書はその問いに対し、３つの現実的な突破口を提示する。
・クリエイターエコノミー
・ブランドという資産
・低コスト・少人数制作
そして最も重要な結論に辿り着く。
ヒットは、効率からは生まれない。
“無駄”の中にこそ、熱狂は宿る。
エンタメに挑むすべてのビジネスパーソンへ。
そして、創作と商業の狭間で苦しむすべてのクリエイターへ。
■本書の構成
第I部 エンタメビジネス歪みの正体 なぜ「作る人」と「おカネを出す人」はすれ違うのか
第1章 なぜアニメ産業は「原作枯渇」に陥ったのか
第2章 大企業病がヒットを殺すーライトノベル業界に見る「安全」の代償
第II部 ヒットは「効率の外側」で生まれる 魂の宿る「無駄」と体験密度の正体
第3章 ヒットは「魂の宿る無駄」から生まれる一効率の外側にある熱狂
第4章 「可処分時間の奪い合い」は間違い一体験密度こそが熱狂を生む
第III部 ヒットは「文化」から生まれる 物語・信頼・布教力の考え方
第5章 「良いもの」を作るだけでは届かないーヒットの物語を再構築せよ
第6章 ポリコレ・コンプラが創作を殺すー「市場の声」という幻想
第IV部 それでもヒットを信じて作り続ける 答えのない時代のクリエイターと編集者の哲学
第7章 ヒットに「答え」はない一それでも問い続ける意味
第8章 AI時代こそ、人が作る意味を問い直すークリエイターの未来
■著者プロフィール
近藤 雅斗
株式会社BookBase 代表取締役社長／ダンガン文庫編集長
20歳から起業家として活動。現在は「出版から日本のコンテンツ業界を再構築する」をミッションに次世代出版社BookBaseを経営している。ラノベを愛する編集者で、ダンガン文庫を設立する。
アニメ、動画配信、ゲームビジネスなどにも詳しく、Ｘでは「オタクペンギン（社長）」名義でさまざまなエンタメの業界事情を発信している。
■担当編集の一言コメント
「なぜ、あれは当たって、これは外れるのか」
エンタメに関わる人なら、誰もが一度はぶつかる問いです。
しかし、その答えはこれまで“なんとなく”でしか語られてきませんでした。
本書のすごさは、その曖昧な領域に踏み込み、エンタメビジネスの構造そのものを言語化している点にあります。すべてのクリエイター・編集者・プロデューサーのみならず、エンタメ業界に関心のあるビジネスパーソンにこそ読んでほしい1冊です。
■書籍概要
書籍名 ： エンタメビジネスの不都合な事実
著者 ： 近藤 雅斗
ページ数： 240ページ
価格 ： 2,035円（税込）
出版社 ： フォレスト出版株式会社
発売日 ： 2026年5月9日（※以降順次）
ISBN ： 978-4-86680-377-7
【書籍詳細】
https://www.forestpub.co.jp/author/kondo_hiroto/book/866803777
【Amazon】
https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4866803770/forestpublish-22/
■会社概要
会社名 ： フォレスト出版株式会社
所在地 ： 〒162-0824
東京都新宿区揚場町2-18 白宝ビル7F
設立日 ： 1996年4月1日
代表取締役： 太田 宏
業務内容 ： 出版物の企画・制作および販売
URL ： https://www.forestpub.co.jp