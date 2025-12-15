¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê º´Æ£Ï¡¡¦µÈÅÄ°ì¾¤¬²ÃÆþ¤Ø
¥Þ¥ë¥Ï¥óËÌÆüËÜ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¹Å¼°ÌîµåÉô¡Ö¥Þ¥ë¥Ï¥óGIVERS¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥Ï¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ µþÅÔ¡¦Åìµþ¡Ë¤ÎËÌÆüËÜ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ê¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¼ÒÄ¹¡§ ´Ú ½Ó¡¢°Ê²¼¥Þ¥ë¥Ï¥óËÌÆüËÜ¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯2·î14Æü¤ËÈ¯Â¤·¤¿¥Þ¥ë¥Ï¥óËÌÆüËÜ ¹Å¼°ÌîµåÉô¡Ö¥Þ¥ë¥Ï¥óGIVERS¡×¤Ë¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¤¢¤ëº´Æ£Ï¡(¤µ¤È¤¦ ¤ì¤ó)¡Ê¸µ¡¦ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¡¢µÈÅÄ °ì¾(¤è¤·¤À ¤«¤º¤Þ¤µ)¡Ê¸µ¡¦Âæ¹Ý¥Û¡¼¥¯¥¹¡Ë¤¬2026Ç¯1·î11ÆüÉÕ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Î¾Áª¼ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Þ¥ë¥Ï¥óGIVERSÁª¼ê¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Ìîµå¶¥µ»¤È¼Ò¶È¡Ê¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¡Ë¤ÎÎ¾Î©¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÂÐ¹³Ìîµå¤ª¤è¤ÓÆüËÜÁª¼ê¸¢¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î¼çÍ×2Âç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£´Û»³´ÆÆÄ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÁª¼ê¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ø¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¡¢Áª¼êÁØ¤Î¸ü¤ß¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Ìîµå¤È¼Ò¶È¤òÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤éÁ´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¤òÌÜÉ¸¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£µÈÅÄ°ì¾¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1989Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿ÈÄ¹191Ñ¡¢ÂÎ½Å98Ô¡£ÆàÎÉ¸©³à¸¶»Ô½Ð¿È¡£
ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹âÅù³Ø¹»-ÆüËÜÂç³Ø-JRÅìÆüËÜ-¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡Ê¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡Ë-¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BC-Âæ¹Ý¥Û¡¼¥¯¥¹
¥³¥á¥ó¥È
¡Ö´Û»³´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢¥Þ¥ë¥Ï¥óGIVERS¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅìËÌ¡¦ÀçÂæ¤ÎÃÏ¤Ç¡¢Ìîµå¤È¼Ò¶È¤òÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÃÏ°è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔ»ÔÂÐ¹³½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¡¢º£¸å¤âÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£º´Æ£Ï¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1998Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿ÈÄ¹189Ñ¡¢ÂÎ½Å105Ô¡£ÀÅ²¬¸©»°Åç»Ô½Ð¿È¡£
ÈôÎ¶¹âÅù³Ø¹»-¾åÉðÂç³Ø-ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ê¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¡Ë
¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥Þ¥ë¥Ï¥ó¤Ø¤ÎÆþ¼Ò¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤¬¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ò¶È¤Ç¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿ÀÜµÒ¤ò¿´¤¬¤±¡¢Ìîµå¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥ë¥Ï¥óÁ´ÂÎ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¢£¥Þ¥ë¥Ï¥óËÌÆüËÜ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¹Å¼°ÌîµåÉô¡ÖMARUHAN GIVERS¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Þ¥ë¥Ï¥ó GIVERS¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Ï¥ó½é¤Î¼Â¶ÈÃÄ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥àÌ¾¤Ë¤Ï¡Ö¼õ¤±¼è¤ë°Ê¾å¤ËÍ¿¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ð±ÄÍýÇ°¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë¥è¥í¥³¥Ó¤ò¡×¤ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÂÎ¸½¤·¡¢Ìîµå¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤ä¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÈGIVER¡É¤È¤·¤Æ¡¢Ìîµå¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¼Ò¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢´î¤Ó¤òÆÏ¤±Â³¤±¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ë¥Ï¥óËÌÆüËÜ¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë¥è¥í¥³¥Ó¤ò¡×¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡¢¾ï¤Ë¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÀçÂæ»Ô¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¹Å¼°ÌîµåÉô¡Ö¥Þ¥ë¥Ï¥ó GIVERS¡×¤ÎÈ¯Â¤Ï¡¢ÃÏ°è¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ß¡¢³èÎÏ¤È¾Ð´é¤ò°é¤à¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î»ý¤ÄÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¸µµ¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¥Þ¥ë¥Ï¥óËÌÆüËÜ¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Ï¥ó GIVERS¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¡Ö¥è¥í¥³¥Ó¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤òÁÏÂ¤¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2294/124614/124614_web_1.png
¢£¥Þ¥ë¥Ï¥ó GIVERS ¸ø¼°SNSµÚ¤Ó¸ø¼°HP
¡¦X ¡¡¡¡ ¡§ https://x.com/MARUHAN_GIVERS
¡¦Instagram¡§ https://www.instagram.com/maruhan_givers/
¡¦YouTube : https://www.youtube.com/@maruhanGIVERS
¡¦HP¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://maruhan-northjapan-baseball.com/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥Ï¥ó ËÌÆüËÜ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼ ¹Å¼°ÌîµåÉô
Ã´Åö¡§ËÜ´Ö¡¢ÂçÂí¡¢Ä¹Ã«Àî
TEL¡§022-797-4314¡¡FAX¡§022-797-5029
E-mail¡§baseball-northjapan@maruhan.co.jp
