株式会社ウエルネス・ラボ（所在地：神奈川県横浜市中区／メインブランド名：キレイ・デ・ラボ）は、オウンドメディア『ゆらぎの処方箋』のOPENを記念し、Amazonギフト券が当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。“読むサプリ”をコンセプトにした『ゆらぎの処方箋』は、40～50代の女性が年齢や季節による心とからだの変化に向き合いながら、自分らしく前を向けるためのヒントを発信する新しいメディアです。応募期間は 2025年11月17日（月）～11月28日（金）。ささやかではありますが、新しいこの場所を知っていただくきっかけになれば嬉しく思います。

キャンペーン概要

■賞品Amazonギフト券（デジタルコード）1,000円分■当選者数合計20名様（Instagram・X 各10名様）■応募期間2025年11月17日（月）～11月28日（金）23:59まで■当選発表当選者の方には、キャンペーン終了後に各SNSのDMにてご連絡いたします。■応募方法

【Instagram】1.キレイ・デ・ラボ公式Instagramアカウント（ https://www.instagram.com/kireidelab_official/?hl=ja ）をフォロー2.キャンペーン投稿に「いいね！」◎当選確率2倍！以下の条件を満たすと、当選確率がアップします：・『ゆらぎの処方箋』内の対象記事への感想をコメント欄に投稿【X（旧Twitter）】1.キレイ・デ・ラボ公式Xアカウント（ https://x.com/kireidelab ）をフォロー2.キャンペーン投稿をリポスト◎当選確率2倍！以下の条件を満たすと、当選確率がアップします：・『ゆらぎの処方箋』内の対象記事への感想をポスト※引用リポスト・返信いずれも可

『ゆらぎの処方箋』とは

『ゆらぎの処方箋』は、心とからだの“ゆれ”にそっと寄り添う“読むサプリ”メディアです。スキンケアやインナーケア、食や暮らしの知恵など、5つのテーマを通して、“無理なく続けられるセルフケア”や“前向きに過ごすためのヒント”を発信しています。年齢や環境の変化とともに揺らぐ心とからだ。そんな日々の中でも、自分を大切にできる小さな時間を持てたら――。『ゆらぎの処方箋』は、そんな想いを形にしたメディアです。このキャンペーンをきっかけにより多くの方が『ゆらぎの処方箋』を知り、“自分をととのえる時間”を楽しんでいただけたら、とても嬉しく思います。

会社概要

https://kireidelab.com/media/

■メインブランド Kirei de Lab（キレイ・デ・ラボ）

女性の「キレイ」と「健康」を応援するブランド。プラセンタやエクオール、ゲニステインなどのサプリを中心に、ケア商品も取り扱っています。URL：https://kireidelab.com/

■運営会社 会社名：株式会社ウエルネス・ラボ

代表者：代表取締役 能代維英所在地：〒231-0015 横浜市中区尾上町1-4-1 関内STビル 3F事業内容：1.コマース事業（化粧品・健康食品等の販売）2.メディア事業（動画情報サイトの制作・運営）3.海外事業（化粧品・健康食品等、海外での販売）4.OEM事業（化粧品・健康食品等、OEMの受託）5.原料販売事業（化粧品（アンセム・バイオサイエンス社総代理店）・健康食品原料の販売（株式会社ホルス正規代理店））6.エステサロン等の企画運営設立：2011年7月資本金：1,000万円URL：https://wellnesslab.co.jp/

■公式SNSX：https://x.com/kireidelabInstagram：https://www.instagram.com/kireidelab_official/TikTok：https://www.tiktok.com/@kireidelab_jp