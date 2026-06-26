「最初にあたるなんてごめんだ」「日本を怖がる日が来るなんて…」森保ジャパンとの対戦決定にブラジルファンの反響続々！「一番手強い相手」「３−０で勝てるだろう」【W杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月25日、北中米Ｗ杯のグループＦ最終節で、スウェーデン代表とダラス・スタジアムで対戦した。
日本はスコアレスで迎えた56分に前田大然の得点で先制する。しかし、62分に失点。１−１のドローに終わった。
この結果、GSの３試合を１勝２分で終えた森保ジャパンは２位が決定。決勝トーナメント１回戦の相手はＣ組を１位の強豪ブラジルに決まった。
ラウンド32で相まみえるブラジルのファンは、日本との対戦についてどう感じているのか。SNS上では以下のような声があがっている。
「３−０で勝てるだろう」
「日本と最初にあたるなんてごめんだ」
「日本を怖がる日が来るなんて…」
「難しい試合になるだろう」
「油断していたらやられるぞ」
「スウェーデン戦の日本はひどかった」
「一番手強い相手だ」
運命の一戦は日本時間で30日の２時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
日本はスコアレスで迎えた56分に前田大然の得点で先制する。しかし、62分に失点。１−１のドローに終わった。
この結果、GSの３試合を１勝２分で終えた森保ジャパンは２位が決定。決勝トーナメント１回戦の相手はＣ組を１位の強豪ブラジルに決まった。
ラウンド32で相まみえるブラジルのファンは、日本との対戦についてどう感じているのか。SNS上では以下のような声があがっている。
「３−０で勝てるだろう」
「日本と最初にあたるなんてごめんだ」
「日本を怖がる日が来るなんて…」
「難しい試合になるだろう」
「油断していたらやられるぞ」
「スウェーデン戦の日本はひどかった」
「一番手強い相手だ」
運命の一戦は日本時間で30日の２時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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