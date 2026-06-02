タレントのマツコ・デラックス（53）が2日に放送されたTBS「マツコの知らない世界」（火曜後8・55）に出演。2009年6月に亡くなった世界的歌手の故マイケル・ジャクソンさんが、スーパースターとなった理由と、今でも人気のある理由を推測した。

マイケル・ジャクソンさんの人生と音楽を描いた伝記映画「Michael／マイケル」が6月12日に公開されるほか、ネットでもマイケルさんに関する動画が多く見られるという。

マツコは「ネットがないから、あんなスターが生まれたのよ。昔って、枯渇している中で見ていたから」とし、マイケルさんが様々な要素を自身のダンスに取り入れていたことについても、当時は「アメリカのストリートで流行っていることなんて、日本に入ってこないんですよ。だから、別の角度で見ると、いいとこ取りができたわけ。資源が何人かのところに全部来るから。世界中の最先端の音楽とか、最先端のダンスとか」と語った。

だが、SNSの普及によって「今は逆じゃない 一般の人が先に出したものを、アーティストが自分の物に取り入れてみたいな。やっぱりSNSが大きいと思う。私たちは完全に受け身だったから」とし、「こういう広くね、みんなが発表できる場所ができたのはいいことだけど、とんでもないバケモノみたいなものは、でき辛くなったって凄い思うの。今の社会の仕組みが続く限りは、こういう化け物級の人は出辛いよねって思う」と語った。

それだからこそ、「そういう時代の人たちが、今、こういう便利なSNSみたいなのを使って広まっているのは、面白い現象だなって思って見ている」とし、マイケルさんのダンスは「切り取り動画の親和性が凄い」としみじみと語っていた。