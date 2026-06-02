Snow Man・宮舘涼太、素の自分は“睡眠中”だけ!? 機械音声のハプニングを笑いに変える“神対応”も
Snow Manの宮舘涼太が2日、都内で行われた「レカルカ」アンバサダー就任発表会に出席。機械音声によるハプニングに“神対応”した。
【写真】宮舘涼太、黒スーツにボルドーのシャツをコーデ 両手を広げてアピール（全身ショット）
このたび宮舘は、あらゆる人の“美しさの目覚め”を応援するスキンケアブランド「レカルカ」の新アンバサダーに就任。この日は就任式が行われ、宮舘が美しく健康的な肌を保つための秘訣を語った。
黒のスーツにブランドカラーであるボルドーのシャツを合わせた宮舘は「ご覧ください」と手を広げて衣装をアピール。製品については「僕自身も使わせていただいていて、今日が来るまで、色々な方に『最近肌の調子がいいね』とか『きれいになったね』と言われる機会がすごく多くなったんです」と話した。
また、「普段は『レカルカという製品を使ってるよ』という風に言うんですけれども、ブランドアンバサダーをやらせていただくということを伏せながら、今まで生活してたわけなんです。なので、今日を皮切りに大々的に言えるという喜びもありまして」と笑顔を見せた。
さらに司会から「自身が普段あまり人に見せていない、素の自分を教えてほしい」と質問されると、「睡眠をとってる自分だと思うんですよね。目覚めてから“宮舘涼太”なわけですよ。なので、就寝している時、いわゆる目をつぶっている時は素の自分なんじゃないかなと思っています」と回答。「もうショータイムは始まってるわけです。グッドモーニングじゃなくて、イッツ・ショータイムなわけですよ」と力強く口にした。
また、発表会では「もし生まれ変われるなら？」と聞かれた宮舘が「生まれ変わったとしてもこのお仕事、アイドルを続けられたらなと思います」と答えた瞬間、機械音声で「お疲れ様です」という声が流れてしまうハプニングが発生。「さっき疲れないという話をしましたよ」「そういう労いの言葉っていいですよね。『お疲れ様です』という言葉は『疲れてますか』じゃなくて敬意を示して言う言葉であるので」と突然の出来事にも落ち着いて“神対応”し、笑いに変えていた。
【写真】宮舘涼太、黒スーツにボルドーのシャツをコーデ 両手を広げてアピール（全身ショット）
このたび宮舘は、あらゆる人の“美しさの目覚め”を応援するスキンケアブランド「レカルカ」の新アンバサダーに就任。この日は就任式が行われ、宮舘が美しく健康的な肌を保つための秘訣を語った。
黒のスーツにブランドカラーであるボルドーのシャツを合わせた宮舘は「ご覧ください」と手を広げて衣装をアピール。製品については「僕自身も使わせていただいていて、今日が来るまで、色々な方に『最近肌の調子がいいね』とか『きれいになったね』と言われる機会がすごく多くなったんです」と話した。
さらに司会から「自身が普段あまり人に見せていない、素の自分を教えてほしい」と質問されると、「睡眠をとってる自分だと思うんですよね。目覚めてから“宮舘涼太”なわけですよ。なので、就寝している時、いわゆる目をつぶっている時は素の自分なんじゃないかなと思っています」と回答。「もうショータイムは始まってるわけです。グッドモーニングじゃなくて、イッツ・ショータイムなわけですよ」と力強く口にした。
また、発表会では「もし生まれ変われるなら？」と聞かれた宮舘が「生まれ変わったとしてもこのお仕事、アイドルを続けられたらなと思います」と答えた瞬間、機械音声で「お疲れ様です」という声が流れてしまうハプニングが発生。「さっき疲れないという話をしましたよ」「そういう労いの言葉っていいですよね。『お疲れ様です』という言葉は『疲れてますか』じゃなくて敬意を示して言う言葉であるので」と突然の出来事にも落ち着いて“神対応”し、笑いに変えていた。