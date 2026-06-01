矢吹健太朗、念願の『たんプリ』キュアアルカナ・シャドウ描く「一度描いてみたかった」
漫画『To LOVEる -とらぶる-』『BLACK CAT』などで知られる漫画家・矢吹健太朗氏が、自身のサブアカウントを更新し、アニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ）の登場キャラ・キュアアルカナ・シャドウのイラストを投稿した。
【画像】ポーズも可愛い！『To LOVEる』作者が描いたキュアアルカナ・シャドウ
定期的にイラストなどを投稿している矢吹氏だが今回、「一度描いてみたかったキュアアルカナ・シャドウさん プリキュアを自発的に描いたのは娘が小さいころ以来だなぁ…」とキュアアルカナ・シャドウのイラストを公開。『To LOVEる』の登場キャラ・金色の闇にも見えるキュアアルカナ・シャドウを描いている。
キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるかは、「プリキュア」であるにも関わらず、何故か「怪盗団ファントム」として活動しているミステリアスな少女。マイペースで型にはまらない性格。口数は少ないが、実は熱い想いを内に秘めている。アイスが大好物で誕生日は「11月1日」。名乗りは「神秘と秘密で包み込む キュアアルカナ・シャドウ！」となっており、『名探偵プリキュア！』において絶大な人気を誇っている。
『名探偵プリキュア！』は、シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
【画像】ポーズも可愛い！『To LOVEる』作者が描いたキュアアルカナ・シャドウ
定期的にイラストなどを投稿している矢吹氏だが今回、「一度描いてみたかったキュアアルカナ・シャドウさん プリキュアを自発的に描いたのは娘が小さいころ以来だなぁ…」とキュアアルカナ・シャドウのイラストを公開。『To LOVEる』の登場キャラ・金色の闇にも見えるキュアアルカナ・シャドウを描いている。
『名探偵プリキュア！』は、シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
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