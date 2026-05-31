立ち技格闘技「K―1」は31日、後楽園ホールで「K―1 REVENGE」を行った。K―1ワールドGPフェザー級王座決定戦3分3R延長1Rは石田龍大（23＝POWER OF DREAM）は関口功誠（22＝ALONZA ABLAZE）を1RでKO勝ちしてK―1で初のベルトを獲得した。

試合は距離がなかなか合わなかったが、12で初のダウン、左ストレートで2度目のダウン、さらに左ストレートで3度目のダウンを奪い、1R2分48秒、KOで勝利した。ベルトを獲った石田は「関口君、ありがとうございました。ここまで来れたのは、幼稚園からお世話になった横山先生、そして古川会長のおかげです。K−1チャンピオンの夢がかないましたが、最強のチャンピオンになります。敵なしになる必要があるので、兼田選手、大久保選手、新美選手、斗麗選手、この4人がいるので俺から倒しに行くので応援をお願いします」と逆指名した。

13連勝で王者まで駆け上がった石田は「もっと来るかと思ったが来なかった。1分半くらいで距離があってきたので倒しにいった」と余裕の口ぶり。ベルト獲得には「K―1の王者になったのはうれしい。でもまだまだK―1には強い選手がいるので今年から来年までに倒していきたい。きょうは80点ぐらいにしておきます。タイトル戦で1Rで倒せたのは凄いこと。ここで100点をつけると次がないので」と笑う。元K―1王者で前WBO世界バンタム級王者の武居由樹はジムの先輩。勝ったらご褒美の約束をしており、武居のサインとネックレスが欲しいという。防衛戦には「4人は倒したい。順番はどうでもいいですから」と強気だった。