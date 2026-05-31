ポストや玄関の鍵穴などにテープが貼られているという内容の不審情報が寄せられているとして、墨田区危機管理の公式Xアカウントが注意を呼び掛けています。

【要注意】「えっ…」 これが空き巣のマーキングの手口＆被害を防ぐ対策です！

公式アカウントは「警察署からのお知らせです」と投稿。その上で「ポストや玄関の鍵穴などに、知らない間にテープなどが貼られているなどのマーキングに関する不審情報が寄せられています。犯罪の下見の際に犯人が目印をつけている可能性があります」

犯罪被害に遭わないために次の対策を行い、おかしいと思ったらためらうことなく110番通報するよう呼び掛けています。

【犯罪被害を防ぐための対策】

・外出時や帰宅時は周囲に不審な人物がいないか注意する。

・ポストなどに目印などが貼られていないかを確認する。

・訪問者に対してはインターホンやドアスコープで対応し、身分や用件を確認する。

・知らない人に対しては、ドアガードやチェーンをして対応する。

この投稿に対し、SNS上では「これはまずい」「マーキングの意味知らなかった」「私も一度貼られたことありました」「女性の一人暮らしとか本当に怖いと思う」などの声が上がっています。