AI翻訳から名刺交換まで1台で完結！InnAIO「TransNote」で見えた次世代ビジネスツールの実力
グローバル化が加速する現代のビジネス環境では、海外企業との商談や国際会議、多国籍チームとの共同プロジェクトが日常的になりつつある。一方で、言語の壁や会議記録の作成、顧客情報の管理といった業務負担は依然として大きく、多くのビジネスパーソンが効率化の課題を抱えている。そうした課題に対し、「1台でコミュニケーション業務を完結させる」というコンセプトのもとに誕生したのが、InnAIOの新製品「TransNote」だ。
AIによる会話の翻訳・録音・要約・Super Button（AI音声入力サポート）・デジタル名刺交換という5つの機能を1台に集約し、ビジネスシーンにおける情報の取得から整理、共有までをサポートする。今回、製品の詳細を確認する機会を得たが、単なる翻訳機の枠を超えた“AIコミュニケーションデバイス”という印象を受けた。実際にどのような特徴を持ち、どのような場面で活躍するのか、その魅力を詳しく紹介したい。
■AI翻訳が実現するスムーズな国際コミュニケーション
TransNoteの最大の特徴は、140以上の言語に対応するリアルタイムAI翻訳機能である。最短0.5秒という高速処理により、相手が話した内容を瞬時に翻訳し、自分の言語で理解できるだけでなく、自分の発言も相手の言語へ自然に変換して伝えられる。
近年ではスマートフォンの翻訳アプリも普及しているが、会話のたびに端末を操作したり、翻訳画面を確認したりする手間は少なくない。TransNoteは専用デバイスとして設計されているため、会話の流れを妨げることなく、より自然なコミュニケーションを実現する。
特に注目したいのが、AIによる音声クローン技術だ。一般的な翻訳機では翻訳後の音声が機械的な読み上げになるケースが多い。しかしTransNoteでは、自分自身の声質を学習し、翻訳後も自分の声で相手に伝えることが可能だ。
例えば海外の展示会や商談会でプレゼンテーションを行う際、自分の声で話しているような感覚を維持しながら多言語対応ができる。言葉だけでなく、話し手の個性や感情も伝わりやすくなるため、信頼関係の構築にも効果を発揮しそうだ。
さらに、対面での会話だけでなく、電話やオンラインミーティング、チャット、メールにも対応している点も魅力である。国際的なビジネスが当たり前になった今、翻訳ツールは単なる補助機能ではなく、企業競争力を支えるインフラになりつつある。その意味でTransNoteは、これからの時代に求められるコミュニケーション環境を先取りした製品と言えるだろう。
■会議の記録から要約まで自動化する業務効率化機能
ビジネス現場で意外に大きな負担となるのが、会議後の議事録作成である。会議中は議論に集中したい一方で、後から内容を整理し、関係者へ共有する作業には相当な時間がかかる。
TransNoteは、この課題に対して録音から文字起こし、要約までを自動化する機能を提供する。骨伝導マイクと複数の全指向性マイクを搭載し、半径約5メートルの範囲で発言者の声を高精度に収録できる。会議室での打ち合わせはもちろん、展示会場や商談スペースなど、比較的騒がしい環境でも活用できる設計となっている。
録音データは専用アプリと連携し、自動で文字起こしを実施。さらにAIが内容を分析し、重要ポイントを抽出して要約を生成する。会議終了後すぐに概要を共有できるため、従来のように録音を聞き返しながら議事録を作成する必要がない。
実際に取材現場を想像すると、この機能の価値は非常に大きい。記者会見や発表会では膨大な情報が飛び交うため、後から録音を聞き直す作業だけでも相当な時間を要する。TransNoteがあれば、その負担を大幅に軽減できる可能性がある。
さらに特徴的なのが、マインドマップ形式で情報を整理する機能だ。会議内容を単なる文章として保存するのではなく、テーマごとの関係性を視覚的に整理できるため、議論の流れや意思決定の背景を把握しやすい。会議資料や企画書作成のベースとしても活用できそうだ。
■「Super Button」が変える新しい入力スタイル
TransNoteには「Super Button」と呼ばれる独自機能が搭載されている。この機能は、ボタンを押して話すだけで音声をテキストへ変換し、メールやチャット、SNS投稿、メモ作成などに活用できるというものだ。
音声入力そのものは珍しくないが、TransNoteの特徴はAIが自然な文章へ整形してくれる点にある。人が話す言葉には「えー」「あのー」「そのですね」といったフィラーが含まれるが、これらを自動的に除去し、読みやすい文章としてまとめてくれる。
実際、移動中や取材先ではパソコンを開けない場面も多い。そんな時に思いついたアイデアや取材メモを音声で残し、そのまま文章化できるのは大きなメリットだ。
営業担当者であれば訪問後の商談記録を残す際に活用できるし、経営者であれば移動中にアイデアを整理することも可能だ。ライターや編集者にとっても、記事構成や原稿の下書きを音声で作成できるため、執筆効率の向上につながるだろう。
近年は生成AIの進化によって「話すこと」がそのまま「書くこと」へ変わりつつある。Super Buttonは、その流れを象徴する機能と言える。
■NFC対応デジタル名刺交換で営業活動もスマートに
展示会やイベント取材、商談会などでは、多くの人と名刺交換を行う。しかし紙の名刺は管理が煩雑で、後から情報を探すのに苦労することも少なくない。
TransNoteはNFCを活用したデジタル名刺交換機能を搭載している。端末をかざすだけでプロフィール情報を共有でき、双方向での情報交換も可能だ。交換した情報はアプリ内に保存されるため、紙の名刺を整理する手間を削減できる。
展示会取材などでは1日に数十枚もの名刺を受け取ることもあるが、デジタル化されていれば検索や管理も容易になる。企業名や担当者名で瞬時に検索できるため、後日のフォローアップにも役立つだろう。
また、TransNoteはオフライン翻訳にも対応している。海外出張先では通信環境が不安定なケースも少なくないが、ネットワーク接続がなくても一定の機能を利用できる点は安心材料だ。
翻訳機、録音機、議事録ツール、音声入力ツール、名刺管理ツールだ。これまで別々に存在していた機能を1台にまとめたことで、持ち歩く機器やアプリを減らせる点も魅力である。ビジネスパーソンの荷物を減らしながら、生産性を高めることができる。MagSafeに対応しており、未対応の機種向けにマグネットリングも付属されている。スマホと一緒に手軽に持ち歩くことができる。
本製品は、日常業務を効率化してくれるデジタルガジェットだ。海外との取引が増えている企業はもちろん、営業職、ライター、コンサルタント、経営者など、多くのビジネスパーソンにとって有力な選択肢となりそうだ。
なお、本製品は、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて、2026年5月19日12時より日本市場向けのプロジェクトを公開し、先行支援の受付を開始した。本プロジェクトでは、一般販売に先駆けて特別価格で提供される予定であり、いち早く製品を体験できる機会となっている。
＜プロジェクト概要＞
URL： https://greenfunding.jp/innaio/projects/9253
開始日時〜終了予定日時：2026年5月19日12時〜7月10日23時59分(予定)
リターン価格：最速早割 19,800円(一般販売予定価格から38% OFF)限定100個
納品予定：6月下旬より順次配送予定
■InnAIO「TransNote」 - クラウドファンディング
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■AI翻訳が実現するスムーズな国際コミュニケーション
TransNoteの最大の特徴は、140以上の言語に対応するリアルタイムAI翻訳機能である。最短0.5秒という高速処理により、相手が話した内容を瞬時に翻訳し、自分の言語で理解できるだけでなく、自分の発言も相手の言語へ自然に変換して伝えられる。
近年ではスマートフォンの翻訳アプリも普及しているが、会話のたびに端末を操作したり、翻訳画面を確認したりする手間は少なくない。TransNoteは専用デバイスとして設計されているため、会話の流れを妨げることなく、より自然なコミュニケーションを実現する。
特に注目したいのが、AIによる音声クローン技術だ。一般的な翻訳機では翻訳後の音声が機械的な読み上げになるケースが多い。しかしTransNoteでは、自分自身の声質を学習し、翻訳後も自分の声で相手に伝えることが可能だ。
例えば海外の展示会や商談会でプレゼンテーションを行う際、自分の声で話しているような感覚を維持しながら多言語対応ができる。言葉だけでなく、話し手の個性や感情も伝わりやすくなるため、信頼関係の構築にも効果を発揮しそうだ。
さらに、対面での会話だけでなく、電話やオンラインミーティング、チャット、メールにも対応している点も魅力である。国際的なビジネスが当たり前になった今、翻訳ツールは単なる補助機能ではなく、企業競争力を支えるインフラになりつつある。その意味でTransNoteは、これからの時代に求められるコミュニケーション環境を先取りした製品と言えるだろう。
■会議の記録から要約まで自動化する業務効率化機能
ビジネス現場で意外に大きな負担となるのが、会議後の議事録作成である。会議中は議論に集中したい一方で、後から内容を整理し、関係者へ共有する作業には相当な時間がかかる。
TransNoteは、この課題に対して録音から文字起こし、要約までを自動化する機能を提供する。骨伝導マイクと複数の全指向性マイクを搭載し、半径約5メートルの範囲で発言者の声を高精度に収録できる。会議室での打ち合わせはもちろん、展示会場や商談スペースなど、比較的騒がしい環境でも活用できる設計となっている。
録音データは専用アプリと連携し、自動で文字起こしを実施。さらにAIが内容を分析し、重要ポイントを抽出して要約を生成する。会議終了後すぐに概要を共有できるため、従来のように録音を聞き返しながら議事録を作成する必要がない。
実際に取材現場を想像すると、この機能の価値は非常に大きい。記者会見や発表会では膨大な情報が飛び交うため、後から録音を聞き直す作業だけでも相当な時間を要する。TransNoteがあれば、その負担を大幅に軽減できる可能性がある。
さらに特徴的なのが、マインドマップ形式で情報を整理する機能だ。会議内容を単なる文章として保存するのではなく、テーマごとの関係性を視覚的に整理できるため、議論の流れや意思決定の背景を把握しやすい。会議資料や企画書作成のベースとしても活用できそうだ。
■「Super Button」が変える新しい入力スタイル
TransNoteには「Super Button」と呼ばれる独自機能が搭載されている。この機能は、ボタンを押して話すだけで音声をテキストへ変換し、メールやチャット、SNS投稿、メモ作成などに活用できるというものだ。
音声入力そのものは珍しくないが、TransNoteの特徴はAIが自然な文章へ整形してくれる点にある。人が話す言葉には「えー」「あのー」「そのですね」といったフィラーが含まれるが、これらを自動的に除去し、読みやすい文章としてまとめてくれる。
実際、移動中や取材先ではパソコンを開けない場面も多い。そんな時に思いついたアイデアや取材メモを音声で残し、そのまま文章化できるのは大きなメリットだ。
営業担当者であれば訪問後の商談記録を残す際に活用できるし、経営者であれば移動中にアイデアを整理することも可能だ。ライターや編集者にとっても、記事構成や原稿の下書きを音声で作成できるため、執筆効率の向上につながるだろう。
近年は生成AIの進化によって「話すこと」がそのまま「書くこと」へ変わりつつある。Super Buttonは、その流れを象徴する機能と言える。
■NFC対応デジタル名刺交換で営業活動もスマートに
展示会やイベント取材、商談会などでは、多くの人と名刺交換を行う。しかし紙の名刺は管理が煩雑で、後から情報を探すのに苦労することも少なくない。
TransNoteはNFCを活用したデジタル名刺交換機能を搭載している。端末をかざすだけでプロフィール情報を共有でき、双方向での情報交換も可能だ。交換した情報はアプリ内に保存されるため、紙の名刺を整理する手間を削減できる。
展示会取材などでは1日に数十枚もの名刺を受け取ることもあるが、デジタル化されていれば検索や管理も容易になる。企業名や担当者名で瞬時に検索できるため、後日のフォローアップにも役立つだろう。
また、TransNoteはオフライン翻訳にも対応している。海外出張先では通信環境が不安定なケースも少なくないが、ネットワーク接続がなくても一定の機能を利用できる点は安心材料だ。
翻訳機、録音機、議事録ツール、音声入力ツール、名刺管理ツールだ。これまで別々に存在していた機能を1台にまとめたことで、持ち歩く機器やアプリを減らせる点も魅力である。ビジネスパーソンの荷物を減らしながら、生産性を高めることができる。MagSafeに対応しており、未対応の機種向けにマグネットリングも付属されている。スマホと一緒に手軽に持ち歩くことができる。
本製品は、日常業務を効率化してくれるデジタルガジェットだ。海外との取引が増えている企業はもちろん、営業職、ライター、コンサルタント、経営者など、多くのビジネスパーソンにとって有力な選択肢となりそうだ。
なお、本製品は、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて、2026年5月19日12時より日本市場向けのプロジェクトを公開し、先行支援の受付を開始した。本プロジェクトでは、一般販売に先駆けて特別価格で提供される予定であり、いち早く製品を体験できる機会となっている。
＜プロジェクト概要＞
URL： https://greenfunding.jp/innaio/projects/9253
開始日時〜終了予定日時：2026年5月19日12時〜7月10日23時59分(予定)
リターン価格：最速早割 19,800円(一般販売予定価格から38% OFF)限定100個
納品予定：6月下旬より順次配送予定
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