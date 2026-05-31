「PSGで最高の選手だった」今季CL決勝のPOTMはヴィティーニャ！…「中盤でチームを牽引し、試合のテンポを作り出した」
チャンピオンズリーグ（CL）決勝が30日に行われ、パリ・サンジェルマン（PSG）のポルトガル代表MFヴィティーニャが同試合のプレーヤー・オブ・ザ・マッチ（POTM）に輝いた。
大会連覇を目指したPSGと、初優勝を目指したアーセナルは下馬評通り、拮抗した攻防が繰り広げられた。
前半序盤の6分にカイ・ハヴァーツのゴールでアーセナルが先制に成功したが、PSGも後半半ばの65分にウスマン・デンベレのPKによるゴールで試合を振り出しに戻した。その後はPSG優勢の時間が続いたものの、アーセナルが持ち味の堅守で逆転を許さず。
延長戦では全体的にアーセナルがより決定機に迫ったが、PSGの集中した守備を前にこちらもゴールが遠く。120分間で決着が付かず、勝負の行方はPK戦に委ねられると、そのPK戦を4−3で制したパリの巨人が大会連覇を達成した。
そして、同試合後には欧州サッカー連盟（UEFA）選出のPOTMが発表され、驚異のパス成功率97％を記録するなど、中盤で攻守に安定したパフォーマンスを披露したPSGの司令塔であるヴィティーニャが選出された。
UEFAテクニカルオブザーバーグループは、「ヴィティーニャはこの夜、パリ・サンジェルマンで最高の選手だった。特に後半、中盤でチームを牽引し、試合のテンポを作り出した。ポルトガル代表MFによる素晴らしいパフォーマンスだった」と、選出理由を説明している。
大会連覇を目指したPSGと、初優勝を目指したアーセナルは下馬評通り、拮抗した攻防が繰り広げられた。
前半序盤の6分にカイ・ハヴァーツのゴールでアーセナルが先制に成功したが、PSGも後半半ばの65分にウスマン・デンベレのPKによるゴールで試合を振り出しに戻した。その後はPSG優勢の時間が続いたものの、アーセナルが持ち味の堅守で逆転を許さず。
そして、同試合後には欧州サッカー連盟（UEFA）選出のPOTMが発表され、驚異のパス成功率97％を記録するなど、中盤で攻守に安定したパフォーマンスを披露したPSGの司令塔であるヴィティーニャが選出された。
UEFAテクニカルオブザーバーグループは、「ヴィティーニャはこの夜、パリ・サンジェルマンで最高の選手だった。特に後半、中盤でチームを牽引し、試合のテンポを作り出した。ポルトガル代表MFによる素晴らしいパフォーマンスだった」と、選出理由を説明している。
【動画】CL決勝で生まれた2ゴールに決着の瞬間
／— WOWOWサッカー (@wowow_soccer) May 30, 2026
ニアに突き刺した魂の先制ゴール‼アーセナル先制⚡
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前半6分、左サイドを持ち上がったハヴァーツがニアを強烈なシュートで破って先制‼
🏆#CL決勝 現地より独占生中継！
🇫🇷パリ・サンジェルマンvs🏴アーセナル
🔻配信でのご視聴はhttps://t.co/cfnlUHedDI#WOWOWでCL決勝 #UCLfinal pic.twitter.com/ujySuRmlEK
／— WOWOWサッカー (@wowow_soccer) May 30, 2026
スペースを2人でこじあけ、PSGが同点⚡
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クヴァラツヘリアが、デンベレとのワンツーから抜け出しPKを獲得。デンベレが決めて1-1の同点に戻す‼
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🇫🇷パリ・サンジェルマンvs🏴アーセナル
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／— WOWOWサッカー (@wowow_soccer) May 30, 2026
激闘のPK戦を制し、パリ・サンジェルマンが2年連続2度目の欧州制覇🏆
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アーセナルは5人目マガリャンイスが外し、20年越しの優勝を逃す。
🏆#CL決勝 現地より独占生中継！
🇫🇷パリ・サンジェルマンvs🏴アーセナル
🔻配信でのご視聴はhttps://t.co/7eUTReP8Cq#WOWOWでCL決勝 #UCLfinal pic.twitter.com/e5rvVoJeDg