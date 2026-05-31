「楽天７−８ヤクルト」（３０日、楽天モバイル最強パーク宮城）

故障から復帰した新たなピースが躍動した。ヤクルト・塩見泰隆外野手が「５番・右翼」で今季初出場し、２安打２打点をマークして２連勝に貢献。昨年４月に左膝前十字靱帯の手術を受けるなど、長いリハビリを乗り越えてきた苦労人。１軍でのプレーは２０２４年５月１１日以来２年ぶりだ。「やっと帰ってきた。本当に最高の形でスタートを切れた」と充実感をにじませた。

四回の左線二塁打は７４９日ぶりの安打。五回には３点を先取し、なおも２死二、三塁の場面で、しぶとく２点中前打を放った。「久々の１軍でタイムリーが出てホッとしてます」。打点と複数安打は７５４日ぶりだ。ベテランの貴重な一打もあり難敵・早川を攻略し、打線が波に乗った。

運命の巡り合わせかもしれない。塩見は馬力があるプレーが魅力で快足も武器。登場曲にはＪＲＡの「Ｇ１ファンファーレ」を使う。今季１軍初昇格を果たした２９日には池山監督が、「みんなからは『よくダービーの前に上がってきたなって』」と笑顔で明かした。不思議な縁に導かれ、日本ダービー前に復帰して存在感を示した。

ツバメ軍団は阪神とともにセ・リーグ３０勝一番乗りを果たした。「区切りとしてね。勝ち星を積み上げてきていい結果（になっている）」と指揮官。走り続けて勢いを加速させ、同率首位で並ぶ虎に食らい付いていく。