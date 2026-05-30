柏、MF大久保智明の右アキレス腱断裂を発表…27日の練習中に負傷、今年加入のアタッカーが長期離脱へ

柏レイソルは30日、大久保智明が5月27日のトレーニング中に右アキレス腱断裂を負傷したことを報告した。なお、離脱期間に関しては明かされていない。



現在27歳の大久保は、東京ヴェルディの育成組織と中央大学を経て、2021年に浦和レッズに加入。浦和では公式戦通算151試合に出場し、6ゴールを記録。天皇杯とAFCチャンピオンズリーグ優勝、FIFAクラブワールドカップ出場を経験した。2026年から柏に加入すると、明治安田J1百年構想リーグでは6試合に出場していた。



なお、柏は明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド EASTで8位フィニッシュ。プレーオフラウンドでは15−16位決定戦に回り、京都サンガF.C.との第1戦は敵地で6−2の勝利を収めている。