「日本ハム３−５巨人」（３０日、エスコンフィールド）

巨人が日本ハムに連勝。同学年ローテが希望となった。

今季初先発だった西舘が再三のピンチも要所を締めて６回４安打無失点、８奪三振の力投を見せて今季初勝利。２９日の同戦に先発した同学年の井上も５回３安打２失点で４勝目を挙げており、西舘はヒーローインタビューで「同級生でこのローテを組めていることがすごくうれしいですし、明日もまた勝ってくれると思う」と同じく同学年のドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）へと白星のバトンをつないだ。

２００１年５月生まれの井上、２００２年３月生まれの西舘、同年２月生まれの竹丸は全員同学年だ。日本ハム３連戦は２５歳トリオで挑むだけに刺激を受け合っていた。西舘は登板前日に「２人ともすごい勝ちも挙げていますし、チームに貢献している。（自分は）コンディション不良で少し遅れているんですけど、ここからチームのために腕を振っていければいい」と意気込んでいただけに、結果を出し、先発ローテーション入りへの明るい材料となった。