「日本ハム３−５巨人」（３０日、エスコンフィールド）

巨人が序盤のリードを守り切って逃げ切りに成功。橋上監督代行で初の連勝となった。

日本ハム先発・有原の立ち上がりを電光石火のごとく攻めた。３球で泉口は二ゴロに倒れるが、浦田が初球を中前にはじき返した。すると、続く松本の初球で一気に二盗に成功。１死二塁で松本が左翼線に運ぶ適時二塁打を放つ。わずか６球で先制点を奪い、これが古巣へ恩返しの決勝打となった。

日本ハムから移籍した松本は前日は９番・左翼で出場すると、六回に貴重な右前適時打を放ち、勝利に貢献。橋上監督代行はこの日、松本は３番で起用し、ズバリと当たった。クリーンアップ抜てきの意図について「有原投手との相性というものもありました」と日本ハムの先発・有原との相性を理由のひとつとして挙げた。

さらに「きのうからの流れで、この球場との相性というか、モチベーション的にとか…。僕も経験あるけど、元いたチームとやるときって、好結果が出ることが多かったんで。そういうものに期待したというのはありました」と明かしていた。