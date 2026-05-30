「日本ハム３−５巨人」（３０日、エスコンフィールド）

日本ハムが２連敗で借金２に逆戻り。先発の有原航平投手が７回４失点で５敗目を喫し、「反省しています」と肩を落とした。

初回、昨年まで在籍した松本に左翼線適時二塁打を浴び、わずか６球で先制を許した。二回にはキャベッジ、岸田に２者連続のソロを被弾するとマウンドで呆然。三回にもダルベックの左前適時打で追加点を奪われた。

まさかの序盤３イニング連続失点。流れを呼び込むことができなかった。四回以降は七回まで巨人打線を１安打に封じたが「一回から三回までをリズムよくゼロ（失点）でいきたかったのですが、そこで打たれてしまったことを反省しています」と悔しさをにじませた。

打線は巨人先発・西舘の前に六回まで無得点。七回に２番手の高梨から代打・カストロが左越えソロ、八回は４番手の大勢から郡司が左越えソロを放った。しかし九回から登板した菊地が泉口にダメ押しのタイムリーを浴びてしまった。九回に清宮が左前適時打を放ち、なおも２死二、三塁と一打同点の好機を作ったが、及ばなかった。