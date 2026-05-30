小久保監督が言及

■ソフトバンク 4ー2 広島（30日・みずほPayPayドーム）

ソフトバンクの山本恵大外野手が30日、みずほPayPayドームで行われた広島戦で途中交代した。試合後、小久保裕紀監督は交代理由について「脳震とうの疑い」と説明した。

3回2死二塁の第2打席。山本恵は投手へのボテボテのゴロを放ち、一塁へ全力疾走した。広島・森下の送球が逸れ、内野安打に。その直後直後、一塁ベース上で本多コーチが心配そうに声をかける場面があり、治療を受けるためベンチへ下がった。そのまま代走として谷川原健太捕手が送られた。

直前の3回の守備では、坂倉が放った右翼への飛球を追い、フェンスに激突しながら飛びついた。その後、グラウンド上で約5秒間座り込む一幕があったなかでもプレーを続行していた。

ソフトバンクは広島に勝利。試合後、報道陣の取材に応じた小久保監督は、山本について「ちょっとフェンスのところで、脳震とうの疑いがあるというところなのでね。今ちょっと病院で検査を一応してますね」と説明した。（Full-Count編集部）