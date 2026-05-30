「ロッテ３−４阪神」（２９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

阪神が連勝で３０勝一番乗り。藤川球児監督は試合後、「この後の野球人生につなげていければいい」と森下翔太外野手の背中を押した。

キャリア初の２打席連発で試合の流れを引き寄せた森下。一方、左翼守備では六回に痛恨の失策を犯した。先頭の友杉が放った打球が左中間を襲う。これに森下が捕球体勢に入ったが、グラブではじいてしまった。ここからもう一度捕球しようとしたが、さらにグラブで大きくはじいてしまう形になった。

ボールが中堅を転々とする間に打者走者の友杉は一気に生還。記録は失策となり、２点差に迫られた。それでも指揮官は「ミスをして、それをまた糧としてこのあとの野球人生につながっていけばいい」と語った。「チームが勝つことが最後にできれば、森下選手もそのあとに攻めていけるし、そのあとに攻めていく姿勢が他の選手も含めて球際の強さを倍増するかのような強さになりますから」と説明した上で「そこはチームの狙うところですから非常に心強いですね」と言う。

１点差に迫られた八回１死一、二塁の場面では村上に代えて岩崎を投入。ポランコ、安田を連続三振に仕留めた。「（村上は）エースらしい投球でもう１イニングというところはありましたけど、岩崎がしっかり素晴らしい投球で。良い形でまとまりが出たかなと思いますね」と話し、「もう投げた投手がその能力があるといいうところですね」とベテラン左腕の働きぶりをたたえていた。