「楽天７−８ヤクルト」（３０日、楽天モバイル最強パーク宮城）

ヤクルトは４点リードから最後は１点差に迫られるヒヤヒヤの勝利ながらも２連勝。今季３０勝目を挙げ、阪神と同率で首位の座も堅守した。これで交流戦も２勝２敗１分けと五割に戻した。

打線は五回の集中打で一挙５点を奪い、難敵左腕・早川を攻略した。まずは無死一、二塁からモンテルの左前打で１点を先制。なおも無死一、二塁から長岡が投前に送りバントを決めて二、三塁。２死後、古賀の右前打で１点。一、三塁からオスナの左線二塁打で１点を追加した。さらに二、三塁から塩見の中前打で２点を奪って突き放した。

５−２とされた直後の七回にはサンタナが左中間スタンドへの１１号２ランを放った。

先発した高梨は立ち上がりから直球が走り変化球もさえ、五回まで無安打投球を披露。六回以降に３本塁打を浴びたが打線の援護にも恵まれ、７回を４安打４失点で５勝目をマークした。

九回に守護神のキハダが味方の２失策などもあり、３点を失ってなお２死満塁のピンチを背負ったが、何とか相手の反撃を振り切った。