「ロッテ３−４阪神」（３０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテが２連敗で交流戦成績を３勝２敗とした。

ベテラン唐川が今季初先発。５回５安打４失点で敗戦投手となった。初回に佐藤に右越え先制ソロを被弾。同点で迎えた三回には森下に左越え勝ち越し２ランを許し、五回にも森下に２打席連続となるソロ本塁打を浴びた。被安打５のうち本塁打が３本だった。

「ホームランだけでしたけど、そのホームランもいらないホームランもありますしもったいないと言ったらいいかはわからないんですが…。力不足です。初回はアドレナリンも出て全然コントロールできなかったし、それが最後までコントロールしきれなかったなという感じでした」とコメントに悔しさをにじませた。

打線は今季初の１軍昇格で「７番・三塁」でスタメン起用された安田が、今季初打席で１号同点ソロ。１点を追う二回２死、阪神先発・村上の直球をバックスクリーンに運んだ。「無我夢中で打席に入りました。１打席目に最高の結果が出て良かったです」とコメントした。

安田の公式戦の本塁打は２０２３年１０月１０日の楽天戦（楽天）で則本から放って以来９６３日ぶり。

３点差で迎えた六回には友杉の左飛を左翼・森下がお手玉。ボールが中堅方向に転がる間に友杉は生還し、ラッキーな１点を奪った。