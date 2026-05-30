「ロッテ３−４阪神」（３０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

阪神が１点差を逃げ切り、ロッテに連勝。交流戦初のカード勝ち越しを決めた。リーグ３０勝一番乗りを果たし、５月の勝ち越しを決めた。

白星を引き寄せたのは八回、藤川監督のタクトだった。１点差に迫られなおも１死一、二塁の大ピンチをむかえたところで、先発の村上から守護神の岩崎を投入。ベテラン左腕はポランコ、安田を連続三振に仕留めてピンチを脱出。敵地に阪神ファンの大歓声が響き渡った。

お立ち台に上がったベテラン左腕は「よかったです」と一言。「抑えられたらいいなと思ってました」と振り返り、安田を三振に斬った直後に吠えていたことを問われると「（気持ちは）入ります」と照れ笑い。「村上の勝ちを守れた。それが一番、うれしかったです」と語った。

打線は初回、２死から佐藤輝が１４号ソロで先制した。打球速度１８０・９キロの驚異的な打球で右翼席へたたきこむと、同点の三回には森下が勝ち越しの１３号２ランを放った。さらに五回２死からは森下が１４０メートル超の１４号特大ソロを放ち、主導権を引き寄せた。セ・リーグの本塁打王を争う２人がアベック弾で競演し、打線を勢いづけた。

先発の村上は２点リードで迎えた八回１死から西川に右翼スタンドへのソロを浴び、１点差に迫られると、遊ゴロ失策、安打で１死一、二塁とされたところでマウンドを降りたが７回１／３を７安打３失点（自責２）で４勝目をマーク。九回は連投のドリスがゲームを締めた。