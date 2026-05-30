「日本ハム−巨人」（３０日、エスコンフィールド）

約１カ月ぶりの１軍復帰となった日本ハムの先発・有原が、序盤から巨人打線に捕まった。最終的に７回４失点で２勝目の権利は手にできなかった。

初回に松本の左翼線適時二塁打で先制を許すと、二回にはキャベッジ、岸田に２者連続のソロを被弾し、思わずマウンドでぼう然とした表情。三回にもダルベックの左前適時打で追加点を奪われた。

まさかの３イニング連続失点となったが、四回以降はしっかりとリズムを取り戻した。巨人打線をわずか１安打に抑え、先発の責任イニングには到達した。降板後には「一回から三回までをリズムよくゼロ（失点）でいきたかったのですが、そこで打たれてしまったことを反省しています」と振り返った。

今季６年ぶりに古巣復帰した有原は、これが６試合目の登板。全試合で三回までに複数失点を喫し、同４失点以上は３試合連続４度目となった。２軍で３試合に登板し「しっかり状態も上げることができたと思いますし、とにかくあとは１軍でしっかり勝てるように投げたい」と話していたが、過去４試合に登板して３勝０敗と好相性だった巨人相手にも、序盤の課題は解消されなかった。