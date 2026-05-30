◇サッカー日本代表壮行試合 日本―アイスランド（2026年5月31日 MUFG国立）

W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表（FIFAランク18位）は31日、W杯に向けた壮行試合でアイスランド（同75位）と対戦する。30日は試合会場のMUFG国立で前日会見が行われ、森保一監督（57）が意気込みを語った。

森保監督は冒頭、「素晴らしい相手と壮行試合を組んでいただいた。W杯に向けて最高の準備となる試合ができる」と感謝の思いを示した。

続けて「何よりも戦う試合の内容をW杯に向けて、しっかりしないといけない。チーム全体のコンディションを上げることが狙いと考えている」と意気込みを語った。

対するアイスランドはW杯欧州予選はD組でフランス、ウクライナに次ぐ3位に終わったが、身長1メートル90超の選手が多くセットプレーやパワープレーが武器。日本にとっては脅威で、W杯1次リーグで対戦する仮想オランダ、スウェーデンとなる。指揮官は「勝って（ファンやサポーターに）喜んでいただけるように、そしてW杯に向けてよりいい準備がでいきるように明日の試合に向かっていきたい」と語った。

チームは6月2日に事前合宿地のメキシコ・モンテレイに入り、同8日にベースキャンプ地テネシー州ナッシュビルに移動。同14日の1次リーグ初戦オランダ戦（ダラス）に備える。