神戸が鹿島を圧倒！ 大迫がハット達成、ジエゴの強烈ミドル、小松のPKで５−０完勝！【PO第１戦】
J１百年構想リーグのプレーオフラウンド第１戦が、５月30日に各地で開催。ノエビアスタジアム神戸ではヴィッセル神戸（WEST１位）と鹿島アントラーズ（EAST１位）が対戦した。
キックオフ後まもなく、ホームチームにアクシデント。７分、マテウス・トゥーレルが右太ももの裏を痛めた様子で途中交代。ンドカ・ボニフェイスが投入される。
不測の事態に見舞われた神戸だったが、28分に先制に成功する。ペナルティエリア手前で得たFKで、大迫勇也が直接狙う。正確にコントロールされた鋭い一撃でネットを揺らした。
神戸の１点リードで迎えた後半、50分に神戸が追加点を奪う。武藤嘉紀の素早いスローインから大迫が鮮やかなボレーシュートを叩き込んだ。
69分には３点目をゲット。井手口陽介の丁寧なラストパスから、ジエゴが強烈な左足ミドルを突き刺す。89分には小松蓮がPKを沈め、終了間際には大迫がヘッド弾でハットトリックを達成した。
そのまま試合はタイムアップ。圧倒的な決定力を見せた神戸が５−０の完勝を収めた。鹿島はほとんど良いところを見せられないまま敗れた。
雌雄を決する第２戦は、６月６日に鹿島ホームのメルカリスタジアムで行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】衝撃の決定力！ エース大迫勇也のFK＆スーパーボレー弾！
キックオフ後まもなく、ホームチームにアクシデント。７分、マテウス・トゥーレルが右太ももの裏を痛めた様子で途中交代。ンドカ・ボニフェイスが投入される。
不測の事態に見舞われた神戸だったが、28分に先制に成功する。ペナルティエリア手前で得たFKで、大迫勇也が直接狙う。正確にコントロールされた鋭い一撃でネットを揺らした。
69分には３点目をゲット。井手口陽介の丁寧なラストパスから、ジエゴが強烈な左足ミドルを突き刺す。89分には小松蓮がPKを沈め、終了間際には大迫がヘッド弾でハットトリックを達成した。
そのまま試合はタイムアップ。圧倒的な決定力を見せた神戸が５−０の完勝を収めた。鹿島はほとんど良いところを見せられないまま敗れた。
雌雄を決する第２戦は、６月６日に鹿島ホームのメルカリスタジアムで行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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