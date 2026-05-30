大迫（10番）のハット達成など神戸が鹿島を５−０で下した。写真：梅月智史（サッカーダイジェスト写真部）

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　J１百年構想リーグのプレーオフラウンド第１戦が、５月30日に各地で開催。ノエビアスタジアム神戸ではヴィッセル神戸（WEST１位）と鹿島アントラーズ（EAST１位）が対戦した。

　キックオフ後まもなく、ホームチームにアクシデント。７分、マテウス・トゥーレルが右太ももの裏を痛めた様子で途中交代。ンドカ・ボニフェイスが投入される。

　不測の事態に見舞われた神戸だったが、28分に先制に成功する。ペナルティエリア手前で得たFKで、大迫勇也が直接狙う。正確にコントロールされた鋭い一撃でネットを揺らした。

　神戸の１点リードで迎えた後半、50分に神戸が追加点を奪う。武藤嘉紀の素早いスローインから大迫が鮮やかなボレーシュートを叩き込んだ。
 
　69分には３点目をゲット。井手口陽介の丁寧なラストパスから、ジエゴが強烈な左足ミドルを突き刺す。89分には小松蓮がPKを沈め、終了間際には大迫がヘッド弾でハットトリックを達成した。

　そのまま試合はタイムアップ。圧倒的な決定力を見せた神戸が５−０の完勝を収めた。鹿島はほとんど良いところを見せられないまま敗れた。

　雌雄を決する第２戦は、６月６日に鹿島ホームのメルカリスタジアムで行なわれる。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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