歌手の和田アキ子（76）が30日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。人気女優に関する自身の記憶に困惑する場面があった。

次週6月6日のゲストが今年芸能生活45周年＆歌手デビュー35周年という、歌手で女優の観月ありさ。和田は「最近全然会ってないんですけど」としつつ「芸能生活45周年なの？」と驚き。

「観月ありさって、本当に、よく飲むし、おうちにも行ったことあるし、あたしのライブにもよくご夫妻で、来てくれたりしていたんですけど」と交流についても明かした。

最近での交流について、2019年にお知り合いの結婚パーティーに出席した際に、観月と布袋寅泰も一緒だったといい、和田は「たぶんそれ以来だと思います」とした。

すると、アシスタントの垣花正アナウンサーは「調べましたら、実は、2021年5月に『アッコにおまかせ！』に観月ありささんが、事務所の後輩の朝日奈央さんと一緒に出演されていたことが分かりました」と指摘。これには和田も「ちょっと私の言うこと、嘘つきとは言わないでくださいね。もう全然覚えてないです。ああ、そうですか」と困惑しきりだった。