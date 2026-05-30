背番号「20」のオリックスユニホームで登場

■オリックス ー 中日（30日・京セラドーム）

京セラドームで30日に行われたオリックス-中日戦のセレモニアルピッチに、9人組ガールズグループ「NiziU」のMAYUKAさんとMIIHIさんが登場した。おへそが見えるオシャレなスタイルで登板したMAYUKAさんは見事なノーバウンド投球を披露。場内は喝采が起きた。

試合開始約20分前に2人はグラウンドに姿を見せた。ともにブルーのデニムで合わせ、「20」のユニホームを着用。MIIHIさんはボタンを止めていたが、MAYUKAさんはボタンを外し、白のインナーとおへそが見えるスタイルだった。

マウンドの少し前から投球を開始。MIIHIさんは大暴投だったものの、MAYUKAさんは山なりながらも捕手役までしっかり届き、ぴょんぴょんと跳ねて喜びを爆発させた。

今回のイベントは、6月6日、7日に同球場で開催されるドーム公演に先駆けて実施された。大役が決まった際には、MAYUKAさんは「思いっきり投げたいと思います！」、MIIHIは「野球が大好きなので始球式に出ることができて本当にうれしいです！」とそれぞれ意気込みをコメントした。

NiziUは2020年のデビュー後、わずか29日で「NHK紅白歌合戦」への出場を果たすなど数々の快挙を成し遂げてきた。2023年には初となるスタジアム公演を成功させ、同年に韓国デビュー。今年7月には初のベストアルバム『Portfolio』のリリースを控えており、世界的な人気を誇っている。（Full-Count編集部）