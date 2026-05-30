生誕60周年記念仕様にアップデート！

トヨタは2026年5月12日に「カローラ」の一部改良を実施し、同日に発売しました。今回の改良では2色のボディカラーを新設定するとともに、Xグレードに標準装備を追加しました。

そんなカローラのなかでも、最も高価な最上級モデルとは、一体どのような仕様になっているのでしょうか。

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カローラは1966年の登場以来、150以上の国と地域で販売され続ける世界的ロングセラーで、1997年には世界累計販売台数がギネス世界記録に認定されました。

現行の12代目カローラシリーズは、グローバル共通のTNGAプラットフォームを採用し、コネクティッド技術や先進安全装備を備えていることが特徴です。

国内では、2018年6月にハッチバックタイプの「カローラ スポーツ」が先行して発売され、続いて2019年9月にセダンのカローラとワゴンの「カローラ ツーリング」が登場しました。

セダンの現行カローラは、先代「カローラアクシオ」からGA-Cプラットフォームへ切り替わり、ボディが3ナンバーサイズへ拡大した点が大きな変化となっています。

2026年5月12日に実施された一部改良のポイントとしては、ボディカラーに「ニュートラルブラック」「エモーショナルレッドII」を新設定。

また、Xグレードにおいてスマートエントリー、ナビレディパッケージを標準装備としました。

一部改良モデルと同時に、カローラをベースとする新型「トヨタ教習車」も発売されました。

そんなカローラのなかでも最も高価なモデルは「ACTIVE SPORT（E-Four）」です。同車はカタログモデルの「W×B」グレードをベースに、洗練された専用の内外装を採用し、カローラシリーズ生誕60周年を記念する特別仕様車です。

エクステリアの特別装備は、ボディ同色の専用デザインフロントバンパー、ロッカーモール（ACTIVE SPORTロゴ付）、ブラック塗装の17インチアルミホイール（センターオーナメント付）です。

ボディカラーは「プラチナホワイトパールマイカ」「ニュートラルブラック」の2色から選べます。

カローラ60周年を彩る記念ロゴは、左右のフロントフェンダーと合成皮革巻きインストルメントパネルに装着されています。

インテリアでは、合成皮革＋ブランノーブのフロントスポーツシートとアルミペダルが備わります。シートカラーは特別設定色のミッドグレー×ブラックを採用。

運転席には一部に除電機能付表皮を設定した除電スタビライジングプラスシートを装備し、疲れにくく気持ち良いドライビングを実現します。

ここで紹介した特別アイテム以外の装備類は、基本的に上級グレードの「W×B」と共通です。

安全面では予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」を搭載。

パワートレインは1.8リッターハイブリッド、駆動方式は電気式4WD「E-Four」です。燃費はWLTCモードで25.3km／Lを記録。

なお、価格（消費税込み）は344万6300円で販売されています。最安モデルのX（2WD）は238万400円で、価格差は106万5900円です。