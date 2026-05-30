マキロイの右プッシュ打法はなぜぶっ飛ぶ？ オープンスタンス＆ストレート・イン軌道で振り遅れない！
「マスターズ」で連覇を達成したローリー・マキロイ（北アイルランド）。体を開いて打つ独特な打ち方を、プロコーチの南秀樹が分析。アマチュアが参考にしたいポイントも教えてもらった。
【連続写真】オープンに構えてストレートに入れてインに振り抜く マキロイのドライバースイング
◇ ◇ ◇マキロイは深く捻転する力強いトップが特徴です。アドレスを正面から見ると、左腕とクラブが一直線になっており、肩からヘッドまでが一体となって動き出し、その関係性を変えないままトップまで振り上げています。始動で手先を使ってクラブを上げてしまう癖が抜けない人は、マキロイのように、ややハンドアップに構えるのがおすすめです。手首の動きを抑えやすくなります。インパクトからフォローにかけては、前傾角度が変わらず、ボールに圧力をかけ続けているように見えます。右腰を押し込みながらスムーズにターンし、バランスの取れたフィニッシュへつなげています。320ヤードを真っすぐ飛ばすスイング軌道は、ターゲットラインに対してストレート・イン軌道。ダウンスイングでは右サイドが粘り、オンプレーンでクラブを下ろした後、体の開きと回旋速度を高めながら左へ振り抜いています。映像ではダウンスイングの粘りが強く見えるため、インサイド・アウト軌道で、やや右へ打ち出す“プッシュ”を打っているようにも見えます。しかし、連続写真を見ると、ストレート・イン軌道に振ってしっかり左へ振り抜いていることが確認できます。マキロイが見せる右プッシュは、飛距離が出る一方で厄介な弾道でもあります。やや振り遅れることで生まれる球ですが、芯を食いやすいためフィーリングが良く、飛距離も出ます。ただし、方向性は安定しづらく、振り遅れがベースになっているため、再現性という面でも難しさがあります。彼はオープンスタンスに構えながらも、インサイドから極端に入れるのではなく、インパクト付近ではストレートにクラブを入れ、そのままイン側へ振り抜いています。だからこそ、フェースをスクエアに戻せるのです。オープンに構えても振り遅れてしまう人は、体のターン不足が考えられます。そういう人は、以下の練習を試してみてください。まずは、スティックなど軽い棒を振ります。軽いものを振ることで、腕ではなく体のターンで振る感覚を養えます。フィニッシュでは左足にしっかり乗り、ピタッと止まる意識を持ちましょう。腰が引ける場合は、左ヒザを伸ばしながら胸も一緒に回すことがポイントです。そうすることで、左足に乗ったまま真っすぐ立てるようになり、スムーズに左へ振り抜けるようになります。次に、重いバットを持ってスイングします。スタートポジションは、手元を腰の高さまで上げた位置。ハーフウェイダウンから始めることで、胸が下を向いた状態をキープしやすくなり、体の起き上がりを防げます。軽いものでスピード感を養い、重いもので前傾キープを身につける。この2種類の素振りを組み合わせることで、体のターンが使えるようになり、左へしっかり振り切れてヘッドスピードも上がっていくでしょう。■ローリー・マキロイ1989年生まれ、北アイルランド出身。欧州ツアーでの活躍が注目を集め、2011年には「全米オープン」でメジャー初制覇。翌年に「全米プロ」、14年に「全英オープン」、「全米プロ」を制した。キャリアグランドスラムがかかってから11度目の挑戦となった25年、「マスターズ」を制し悲願達成。史上6人目の快挙を成し遂げた。さらに26年に「マスターズ」連覇を達成している。■解説：南 秀樹みなみ・ひでき／プロゴルファーである父の影響でゴルフを始め、高校卒業後にティーチングプロ資格を取得。クラブを使うことを主とする指導法が高い評価を得ている。幼少期から鈴木愛を指導するなど、ツアーで活躍する数多くのプロをサポートしている。（株）ボディスプラウト所属。◇ ◇ ◇●山下のスイングを分析！ 関連記事「『山下美夢有がココゾで曲がらない理由 ペダルを踏むように、斜めに重心を移動させて打っていた！」で詳細が分かります。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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