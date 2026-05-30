ビックカメラは、雨天時に商品を5000円以上購入したユーザーを対象に、抽選でビックポイント10万円分をプレゼントするキャンペーン「雨ジャンボ」を開始する。期間は6月1日～7月31日まで。

期間中、対象店舗で雨が降っている日に5000円以上商品を購入すると、抽選で10万円分のビックポイントが進呈される。抽選は、全国のビックカメラ店舗を12の地区に分け、雨天となる抽選対象日ごとに実施される。当選人数は、各地区1名以上の合計18名。

なお、ビックカメラ公式アプリからキャンペーンへのエントリーが必要で、当選結果はポイント付与をもって確認できる。

キャンペーンの抽選対象日は、ビックカメラ各店舗所在エリアごとに判定され、購入店舗の天候と一致しない場合や、抽選対象日が事後確定される場合もある。たとえば東京都の場合、「1日の合計降水量が5mm以上20mm以下」の降雨が対象となる。なお、警報が発令された日は対象外となる場合がある。

地区ごとの当選人数 地区名称 対象店舗 当選人数 東京地区① 池袋本店、池袋カメラ・パソコン館、池袋西口店、池袋西口 IT tower 店、新宿西口店、新宿東口店、新宿東口駅前店 3名 東京地区② 有楽町店、日本橋三越、赤坂見附駅店、AKIBA、渋谷東口店、渋谷ハチ公口店 2名 東京地区③ 立川店、京王調布店、JR 八王子駅店 1名 北海道地区 札幌店、Select 札幌狸小路店 1名 北陸・北関東地区 高崎東口店、水戸駅店、新潟店 1名 埼玉地区 大宮西口そごう店、所沢駅店 1名 千葉地区 千葉駅前店、柏店、船橋駅 FACE 店 1名 神奈川地区 ラゾーナ川崎店、横浜西口店、新横浜店、藤沢店、相模大野駅店 2名 中部地区 浜松店、名古屋駅西店、名古屋 JR ゲートタワー店 1名 関西地区 なんば店、あべのキューズモール店、アリオ八尾店、高槻阪急スクエア店 2名 中国地区 岡山駅前店、広島駅前店 1名 九州・沖縄地区 天神 1 号館、天神 2 号館、アミュプラザくまもと店、鹿児島中央駅店、Select 那覇国際通り店 2名