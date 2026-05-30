名将は、才能の有無よりも「やるか、やらないか」を見る。広岡達朗氏は、伸びない人に共通する特徴について断言した。（ダイヤモンド・ライフ編集部）

前回記事《94歳・広岡達朗が「40歳でも現役にこだわる選手」に放った苦言がド正論すぎてぐうの音も出ない。巨人・田中将大にも言及…》はこちらからご覧ください。

――長年、多くの選手を指導されてきましたが、「絶対に伸びない人」にはどんな特徴がありますか。

口先だけ調子のいい人間は伸びません。「分かりました」と言って、あっちへ行く。別の人に何か言われると、また「分かりました」と言って、こっちへ行く。そうやってフラフラしているうちに、結局は何も残らない。

野球選手は、根は悪くない人が多い。言えば「はい」と返事をする。しかし、本当に素直かどうかは、返事では分からない。

要は言われたことを実際に行動に移すかどうかです。伸びないのは、やらないからです。簡単に言えば、それだけです。

コツコツやる人間は、ある時にグッと伸びる。伸びる人と伸びない人の差は、そこに出ます。

――考え方一つで、選手は大きく変わるということですね。

たとえば打者でも、考え方が変われば打ち方が変わります。いいものを見たら真似をすればいい。真似をして、何度も繰り返して、自分のものにしていく。

昔、ある選手に勝負の話をしたことがあります。

勝てないなら、なぜ勝てないのかを徹底的に研究する。朝、誰よりも早く起きて、ひとりで練習する。そういう努力を続ける人間は、野球でも必ずどこかで変わります。才能とは、努力を続ける力でもあるのです。

――ヤクルト監督時代、若松勉さんなどの名選手も、最初はそうした指導に反発したのでしょうか。

若松も最初はそうでした。

他のチームメイトがグラウンドに集合しているのに若松が来ていない。後で聞くと、足に不安があって、練習前にトレーナーにテーピングをしてもらっていたとのこと。私は「団体行動は一緒にやるものだ」と言った。本人は文句も言ったし、反発もしました。

しかし、だんだん分かってきた。あるときは「今日はスタメンでは迷惑をかけるから、ここぞという場面で代打で行きます」と自分から言った。

こちらが言うことを、最初から全部分かる必要はないんです。自分でやってみて、なるほど違うなと思えば、人は変わる。指導とは、そのきっかけを与えることだと思います。