『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』入場者特典はキラキラステッカー 6月10日から9日間限定劇場公開【上映劇場】
Netflix映画『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』が、6月10日より9日間限定で劇場上映される。その入場者特典が、「KPOPガールズ! キラキラステッカー」に決定した。
【画像】入場者特典「KPOPガールズ! キラキラステッカー」（サンプル画像）
2025年6月にNetflixで独占配信され、世界的な社会現象を巻き起こした同作。表向きは人気K-POPガールズグループとして活動しながら、裏では悪魔を退治するハンターとして活躍する「HUNTR/X（ハントリックス）」の姿を描いたアニメーション映画だ。
キャッチーな楽曲と本格的なダンスパフォーマンス、迫力満点のアクションシーンが話題を呼び、Netflix史上最多再生を記録。その後もゴールデン・グローブ賞、グラミー賞、アニー賞、アカデミー賞など数々の賞を受賞した。
公開1周年を記念した、今回の劇場上映は、観客が自由に歌える【発声可能上映】と、通常の映画鑑賞が楽しめる【通常上映】の2種類を用意。どちらも劇中歌に歌詞が表示される“シング・アロングバージョン”の上映となり、社会現象を巻き起こした主題歌「Golden」をはじめ、人気楽曲を劇場の大スクリーンと音響で楽しめる内容となっている。
入場者特典「KPOPガールズ! キラキラステッカー」は、ステージ上でパフォーマンスを披露するHUNTR/Xの3人をデザインした限定アイテム。キラキラ加工が施されており、劇場でしか手に入らない特別仕様となっている。
特典は全国の上映劇場で鑑賞者に数量限定で配布。なくなり次第終了となる。
続編の製作も決定している『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』。劇場ならではの一体感とともに、HUNTR/Xのパフォーマンスを劇場ならではの音響・映像設備で楽しめるまたとない機会となる。
■上映劇場
【北海道】ローソン・ユナイテッド・シネマ札幌、イオンシネマ旭川駅前
【青森】イオンシネマ新青森
【岩手】イオンシネマ江釣子
【宮城】イオンシネマ新利府
【山形】イオンシネマ天童
【福島】イオンシネマ福島
【茨城】イオンシネマ守谷
【群馬】イオンシネマ高崎
【埼玉】イオンシネマ大宮、イオンシネマ熊谷、イオンシネマ川口
【千葉】ユナイテッド・シネマ テラスモール松戸、イオンシネマ千葉ニュータウン、イオンシネマ幕張新都心
【東京】ヒューマントラストシネマ渋谷、109シネマズプレミアム新宿、kino cinema 新宿、池袋HUMAXシネマズ、ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場、イオンシネマ シアタス調布、イオンシネマ板橋、立川シネマシティ、イオンシネマむさし村山、
【神奈川】イオンシネマみなとみらい、イオンシネマ港北ニュータウン、イオンシネマ新百合ヶ丘、イオンシネマ座間
【新潟】イオンシネマ新潟亀田インター
【長野】イオンシネマ松本
【石川】イオンシネマ金沢フォーラス
【愛知】伏見ミリオン座、イオンシネマ名古屋茶屋、イオンシネマ岡崎、イオンシネマ常滑、ユナイテッド・シネマ豊橋18
【三重】イオンシネマ東員
【滋賀】イオンシネマ近江八幡
【京都】イオンシネマ京都桂川、イオンシネマ久御山
【大阪】イオンシネマ シアタス心斎橋、テアトル梅田、イオンシネマ茨木
【兵庫】109シネマズHAT神戸
【和歌山】イオンシネマ和歌山
【岡山】イオンシネマ岡山
【広島】イオンシネマ広島西風新都
【香川】イオンシネマ高松東
【福岡】ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13、イオンシネマ大野城、イオンシネマ戸畑
【熊本】イオンシネマ熊本
【沖縄】ミハマセブンプレックス（6月12日〜18日）
【画像】入場者特典「KPOPガールズ! キラキラステッカー」（サンプル画像）
2025年6月にNetflixで独占配信され、世界的な社会現象を巻き起こした同作。表向きは人気K-POPガールズグループとして活動しながら、裏では悪魔を退治するハンターとして活躍する「HUNTR/X（ハントリックス）」の姿を描いたアニメーション映画だ。
公開1周年を記念した、今回の劇場上映は、観客が自由に歌える【発声可能上映】と、通常の映画鑑賞が楽しめる【通常上映】の2種類を用意。どちらも劇中歌に歌詞が表示される“シング・アロングバージョン”の上映となり、社会現象を巻き起こした主題歌「Golden」をはじめ、人気楽曲を劇場の大スクリーンと音響で楽しめる内容となっている。
入場者特典「KPOPガールズ! キラキラステッカー」は、ステージ上でパフォーマンスを披露するHUNTR/Xの3人をデザインした限定アイテム。キラキラ加工が施されており、劇場でしか手に入らない特別仕様となっている。
特典は全国の上映劇場で鑑賞者に数量限定で配布。なくなり次第終了となる。
続編の製作も決定している『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』。劇場ならではの一体感とともに、HUNTR/Xのパフォーマンスを劇場ならではの音響・映像設備で楽しめるまたとない機会となる。
■上映劇場
【北海道】ローソン・ユナイテッド・シネマ札幌、イオンシネマ旭川駅前
【青森】イオンシネマ新青森
【岩手】イオンシネマ江釣子
【宮城】イオンシネマ新利府
【山形】イオンシネマ天童
【福島】イオンシネマ福島
【茨城】イオンシネマ守谷
【群馬】イオンシネマ高崎
【埼玉】イオンシネマ大宮、イオンシネマ熊谷、イオンシネマ川口
【千葉】ユナイテッド・シネマ テラスモール松戸、イオンシネマ千葉ニュータウン、イオンシネマ幕張新都心
【東京】ヒューマントラストシネマ渋谷、109シネマズプレミアム新宿、kino cinema 新宿、池袋HUMAXシネマズ、ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場、イオンシネマ シアタス調布、イオンシネマ板橋、立川シネマシティ、イオンシネマむさし村山、
【神奈川】イオンシネマみなとみらい、イオンシネマ港北ニュータウン、イオンシネマ新百合ヶ丘、イオンシネマ座間
【新潟】イオンシネマ新潟亀田インター
【長野】イオンシネマ松本
【石川】イオンシネマ金沢フォーラス
【愛知】伏見ミリオン座、イオンシネマ名古屋茶屋、イオンシネマ岡崎、イオンシネマ常滑、ユナイテッド・シネマ豊橋18
【三重】イオンシネマ東員
【滋賀】イオンシネマ近江八幡
【京都】イオンシネマ京都桂川、イオンシネマ久御山
【大阪】イオンシネマ シアタス心斎橋、テアトル梅田、イオンシネマ茨木
【兵庫】109シネマズHAT神戸
【和歌山】イオンシネマ和歌山
【岡山】イオンシネマ岡山
【広島】イオンシネマ広島西風新都
【香川】イオンシネマ高松東
【福岡】ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13、イオンシネマ大野城、イオンシネマ戸畑
【熊本】イオンシネマ熊本
【沖縄】ミハマセブンプレックス（6月12日〜18日）