¡Ú²òÀâ¡ÛÌµ½ý£¶¾¡ÌÜµó¤²¤¿ºå¿À¡¦¹â¶¶¤Î¶¯¤ß¡¡¤¤¤¤Åê¼ê¤Î¾ò·ï¤ò·ó¤Í¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤ë
¡¡¡Ö¥í¥Ã¥Æ£°¡Ý£±ºå¿À¡×¡Ê£²£¹Æü¡¢£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ºå¿À¤ÏÀèÈ¯¤Î¹â¶¶ÍÚ¿ÍÅê¼ê¤¬£¸²ó£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÇÌµ½ý¤Î£¶¾¡ÌÜ¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò£³¤Ç»ß¤á¤¿Î©Ìò¼Ô¤ò¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉ¾ÏÀ²È¤ÎÃ«²ÂÃÎ»á¤Ï¡Ö¤¤¤¤Åê¼ê¤Î¾ò·ï¤ò·ó¤Í¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¹â¶¶¤¬£¸²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤Î°µ´¬¤ÎÅêµå¤Ç£¶¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£È¬²ó¤Ï£±»à¤«¤éÂåÂÇ¤Î¥½¥È¤ò·Þ¤¨¤ÆÎÏ¤ó¤À¤Î¤«Ï¢Â³»Íµå¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ¸åÂ³¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¾ìÌÌ¤ÇÍÞ¤¨¤¤ë¶¯¤µ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤À¡£
¡¡¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÎÉ¤¯¡¢ÃúÇ«¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¤É¤Îµå¼ï¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÂÇ¤ÁÀÚ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á´µå¡¢¾¡Ééµå¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç´Å¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£ÄÉ¤¤¹þ¤à¤Î¤¬Áá¤¯¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ËÍ¾Íµ¤òÍ¿¤¨¤º¡¢¹Í¤¨¤µ¤»¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤Åê¼ê¤Î¾ò·ï¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£¸²ó£±£°£¶µå¤Ç¤Î¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤¬¤â¤¦¾¯¤·¤¢¤ì¤Ð¡¢´°Åê¤¹¤ëÍ¾ÎÏ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â£±ÆÀÅÀ¤Ç¾¡¤Á¤¤ì¤ë¤Î¤¬ºå¿À¤Î¶¯¤µ¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·¿Í¤ÎÎ©ÀÐ¤¬£´»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤ÁÍ£°ì¤ÎÆÀÅÀ¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ç´¤Ã¤ÆÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤È¤ÎÂÇÀÊ¤Ï¾¯¤·¼êÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡ËèÆü»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤Î¤ÏÂÎÎÏ¤¬¤¤¤ë¡£Èè¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ÈÈùÌ¯¤Ê¥º¥ì¤¬À¸¤¸¤ÆÂÇ¤Æ¤ë¥Ü¡¼¥ë¤âÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¶ÛÄ¥´¶¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¾ÃÌ×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢£±ËÜ¥Ò¥Ã¥È¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Çµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤Ï°Â¿´¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÌÀÆü°Ê¹ß¤Î»î¹ç¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£