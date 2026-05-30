“魔性の50代”武田久美子、ワキ見せノースリーブショットに反響
女優・武田久美子が27日、自身のInstagramを更新し、ドレッシーな姿で愛娘と海辺に佇む姿を公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】武田久美子57歳、美しい愛娘と2ショットほか圧倒的に魅力的な“水着姿”も（100枚）
80年代から90年代にかけてその美ぼうでグラビア誌を席巻した武田。現在はアメリカ・カルフォルニア州サンディエゴ在住で、娘ソフィアさんとの仲睦まじい様子や、アメリカでの日常をSNSに投稿し注目を集めている。
そんな武田は前回、ロサンゼルスにあるデザイナー・ジャンニ・ヴェルサーチの旧邸宅で営業されているレストランを愛娘と訪れたことを報告していた。そんな武田は今回、「楽しかった旅行から戻りSan Diegoにて日常の日々を送っております」と報告し、「綺麗だったサンセット 娘との写真を沢山持てました」と報告し、複数の写真を公開した。
前回の投稿で娘から拝借したと説明していた黒いノースリーブワンピース姿の武田のアップショットに始まり、茜色の夕日をバックにした母子2ショットも公開。「一緒に住んでいた頃よりもグッと仲良しになれた気がした今日この頃です」と、親子の絆がより深まったようだ。
コメント欄には「久美子さん まったく変わらない美貌とスタイルですよ」「いつ見ても魅力的で素敵デス」綺麗なサンセット」「今日も本当にお綺麗で、黒の洋服、とってもお似合いで、素敵ですね」「久美子さんめちゃめちゃ美しい美しい美しい」「なんかまた綺麗になりましたか？」といった反響が寄せられている。
引用：「武田久美子」Instagram（＠kumikotakedaofficial）
【写真】武田久美子57歳、美しい愛娘と2ショットほか圧倒的に魅力的な“水着姿”も（100枚）
80年代から90年代にかけてその美ぼうでグラビア誌を席巻した武田。現在はアメリカ・カルフォルニア州サンディエゴ在住で、娘ソフィアさんとの仲睦まじい様子や、アメリカでの日常をSNSに投稿し注目を集めている。
そんな武田は前回、ロサンゼルスにあるデザイナー・ジャンニ・ヴェルサーチの旧邸宅で営業されているレストランを愛娘と訪れたことを報告していた。そんな武田は今回、「楽しかった旅行から戻りSan Diegoにて日常の日々を送っております」と報告し、「綺麗だったサンセット 娘との写真を沢山持てました」と報告し、複数の写真を公開した。
コメント欄には「久美子さん まったく変わらない美貌とスタイルですよ」「いつ見ても魅力的で素敵デス」綺麗なサンセット」「今日も本当にお綺麗で、黒の洋服、とってもお似合いで、素敵ですね」「久美子さんめちゃめちゃ美しい美しい美しい」「なんかまた綺麗になりましたか？」といった反響が寄せられている。
引用：「武田久美子」Instagram（＠kumikotakedaofficial）