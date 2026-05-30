『魍魎戦記MADARA』や『多重人格探偵サイコ』などで知られる作家・田島昭宇の画業40周年を記念して、アートアパレルブランド“GAIN”から『HYDE × 田島昭宇』のコラボレーションTシャツの発売が決定、先行受注がスタートした。

HYDEは過去、『多重人格探偵サイコ』の登場キャラクター“ルーシー・モノストーン”をイメージして作品を作ったと発言するなど、田島昭宇の作品とは親和性があることを公言している。また、田島昭宇も以前からHYDEを描きたいと切望していたこともあって、今回のコラボレーションが実現したという。

作品はHYDEの「先生の好きなように描いてほしい」との要望から、田島昭宇が描きたいHYDEを描いたもの。田島昭宇は「HYDEさんにも実際にお会いでき、描かせていただき光栄です。ファンの皆さんに喜んでいただければ幸いです」とコメントしている。

GAINから発売されるアイテムは、描き下ろしの作品を使用したTシャツ2パターン。縫製はもちろん、シルクスクリーンプリントは職人の手刷りにこだわったオールジャパンメイドとなっている。7月29日の発売に先駆けて、5月29日17時よりGAINオフィシャルオンラインストアにて先行受注をスタートした。アイテムは数量限定生産とのことだ。

なお、今回GAIN用に田島昭宇が描き下ろした原画2点が、7月10日から7月21日まで東京・吉祥寺リベストギャラリー創にて開催される『田島昭宇画業40周年記念展【40 SUPECIAL ROLLING THUNDER】』にて展示される予定だ。

■『HYDE × 田島昭宇』コラボレーションTシャツ

▼HYDE x 田島昭宇 Type : A

価格：各10,780円(税込)

カラー : BLACK、WHITE

サイズ：S、M、L、XL 4サイズ展開 ▼HYDE x 田島昭宇 Type : B

価格：各10,780円(税込)

カラー : BLACK、WHITE

サイズ：S、M、L、XL 4サイズ展開 back 【購入方法】

2026年7月29日(水)よりGAINオフィシャルオンラインストアにて数量限定発売。発売に先駆けてGAINオフィシャルオンラインストアにて、5月29日17時00分から6月14日23時59分まで先行受注。

GAIN オフィシャル・オンラインストア https://gain-tokyoshop.com/

田島昭宇 オフィシャルX

https://twitter.com/shoutajima

田島昭宇 オフィシャルサイト

https://www.shoutajima.com/

■LIVE STREAMING＜HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL in Wien＞

アーカイブ配信期間：5月27日(水)00:00〜5月31日(日) 23:59

※アーカイブ配信開始時間は変更となる場合がございます。

※ライヴ配信のチケットをお持ちの方は、アーカイブ配信期間中は何度でも視聴が可能です。

※アーカイブ配信期間が終了しますと視聴途中の場合も配信が終了いたしますのでご注意ください。

※アーカイブ配信については一部編集が入る可能性がございます。ご了承ください。

▼配信メディア

LIVESHIP「HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL in Wien」

視聴URL：https://liveship.tokyo/hyde-jekyll-in-wien/

▼チケット

￥4,500(税込)

販売期間：4月28日(火)18:00〜5月31日(日)20:00

※コンビニ決済の場合は5月31日(日)19:30まで