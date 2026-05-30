俳優・大沢たかお（５８）の最新ショットに、ファンがメロメロになっている。

大沢は３０日までに自身のインスタグラムを更新し、ワイルドパンツにゆったりしたシャツを着たリラックスしたコーディネートで、やわらかな笑顔でコーヒーを注ぐ姿や、ソファでくつろぐ姿をアップした。

この投稿には、「なんだってします！給料なんて要らないです！大沢さんにコーヒーを淹（い）れてもらってほほ笑まれたい！」「私にも笑顔で珈琲（コーヒー）入れてください」「昔からコーヒーの、似合う人ですね 昔のコーヒーのＣＭも懐かしいです」「前世でどのくらい徳を積めば、大沢さんの淹れたコーヒー飲めますか？」「大沢たかおさん無敵、素敵」「コーヒー苦手だけど、たかお様が淹れてくれたら何杯でも飲めます！」「コーヒーが似合いすぎて画面からいい匂いがしました」「色気がだだもれてるぅ 素敵な笑顔に癒されました」「３６０度どの角度から見ても 相変わらず素敵です」「なんて絵になるお姿なのでしょう。そのまま額縁に収めたい」「妄想提供ありがとうございます」「カッコ良過ぎ 絵になる」「違いが分かる男再び！」などのコメントが寄せられた。