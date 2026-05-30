

静岡県・JR沼津駅北口から徒歩約10分、旧「イシバシプラザ」跡地に新たなショッピングセンター「イオンタウン沼津」が出店します。オープンは2027年夏以降となる見込み。40年以上地元で愛された商業施設が、2021年の閉店から数年の空白期間を経て、全50店舗が集結する新たなまちの賑わい拠点へと生まれ変わります。本記事では、スーパーや飲食店が入る新施設のテナント概要やアクセス情報に加え、建設期間中の今しか見られない地域連携アートプロジェクト「カベヌマ」の様子など、お出かけの判断材料となる最新情報を紹介します。

旧イシバシプラザ跡地に新たな商業拠点が誕生

イオンタウンが、静岡県沼津市にショッピングセンター「イオンタウン沼津」を出店します。計画地は、イトーヨーカドー沼津店を中心に40年以上の長きにわたって地元に愛された商業施設「イシバシプラザ」の跡地です。

JR沼津駅（画像：Pixta）

JR沼津駅北口から徒歩約10分という好立地に加え、国道1号線と国道246号線に接続する県道162号線に面しているため、徒歩や自転車での来店はもちろん、車でのアクセスにも優れています。静岡県東部の中心都市である沼津市の中心市街地において、新たな生活拠点としての役割が期待されています。

「公園のような憩いの場」をコンセプトに50店舗が集結

「イオンタウン沼津」は、「普段使いで心地よい、公園のような憩いの場」をコンセプトに掲げています。施設の中心には広場が設けられ、木陰による憩いの空間が提供されるほか、子どもたちの遊び場やイベント会場としても活用される予定です。

敷地面積は約3万1,752平方メートル、延床面積は約1万4,120平方メートルの鉄骨造2階建てで、スーパーマーケットや飲食店をはじめ、ドラッグストア、クリニック、サービス店舗など約50店舗の出店を予定しています。駐車場は525台分、駐輪場は351台分を整備し、日常の利便性を高めつつ、地域住民のいきいきとした暮らしをサポートする施設を目指します。

建設中から地域とつながるアートプロジェクト「カベヌマ」

カベヌマワークショップ作品「好きすぎ沼津」

施設の開業を待つ建設期間中にも、地域住民との連携が始まっています。計画地の仮囲いでは、地元のアーティストや企業が協賛・活動するアートプロジェクト「カベヌマ」を展開しています。

これは、旧イシバシプラザの閉店から4年が経過し、まちの中心に生まれた空白エリアを「まっさらなキャンバスとして生かし、まちを明るく照らしたい」という地元有志の想いから誕生した企画。数百メートルに及ぶ壁面には、富士山や駿河湾、特産のみかんなど沼津ならではの自然を描いたアートや道行く人が楽しめるトリックアートをデザイン。2025年のお披露目時には、沼津市が舞台のアニメ「ラブライブ！サンシャイン！！」のイラストも掲出され話題となりました。開業前から地域に寄り添い、まちのシンボルへと想いをつなぐ取り組みです。

鉄道やバスで沼津を訪れた際は、ぜひJR沼津駅北口から少し足を延ばしてみてください。長年愛されたイシバシプラザの記憶を受け継ぎ、2027年に向けて変わりゆく『今だけの沼津の風景』を、話題のアートとともに楽しんでみてはいかがでしょうか。

（画像：イオン）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）