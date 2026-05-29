ガールグループ「ＩＬＬＩＴ」のＭＯＫＡ（モカ）が活動再開することを２９日、ファンプラットフォーム「Ｗｅｖｅｒｓｅ」を通じて発表した。ＭＯＫＡは４月２０日に体調不良のため、当面の活動を休止することを発表していた。

所属する「ＢＥＬＩＦＴ ＬＡＢ」が「Ｗｅｖｅｒｓｅ」に投稿した文書では「ＭＯＫＡはこれまで治療と休息を並行しながら回復に専念しており、無理のない範囲で活動を再開しても問題ないとの医療スタッフの所見を受けました」と報告。この日韓国で放送される音楽番組から活動再開することを発表した。

一方で、療養を優先するため一部スケジュールには変更が生じる可能性もつづった。６月６日開催の「２０２６ Ｗｅｖｅｒｓｅ Ｃｏｎ Ｆｅｓｔｉｖａｌ」については不参加となることも報告した。

【発表全文】

こんにちは。ＢＥＬＩＦＴ ＬＡＢからのお知らせです。

ＩＬＬＩＴのメンバーＭＯＫＡが、音楽番組の最終週のステージに参加いたします。

ＭＯＫＡはこれまで治療と休息を並行しながら回復に専念しており、無理のない範囲で活動を再開しても問題ないとの医療スタッフの所見を受けました。特に４ｔｈ Ｍｉｎｉ Ａｌｂｕｍ 「ＭＡＭＩＨＬＡＰＩＮＡＴＡＰＡＩ」の活動が終了する前にステージに立ち、ファンの皆様にお会いしたいというアーティスト本人の強い意向があり、本日放送の「Ｍｕｓｉｃ Ｂａｎｋ」のステージをはじめとして活動へ参加することを決定いたしました。

ただし、アーティストの体調を最優先に考慮し、一部スケジュールは変更となる可能性がございますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。また、２０２６年６月６日（土）に開催される「２０２６ Ｗｅｖｅｒｓｅ Ｃｏｎ Ｆｅｓｔｉｖａｌ」につきましては、練習への参加が難しかったため、不参加となります。

ＭＯＫＡの回復をお待ちくださり、温かい応援を送ってくださったファンの皆様に心より感謝申し上げます。ＭＯＫＡが健康な姿でファンの皆様とお会いできるよう、最善を尽くしてまいります。

ありがとうございます。