石田純一の娘でタレント、モデルのすみれ（35）が29日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に生出演。父石田の代名詞でもある「素足で革靴」を引き継いでいることを明かした。

金曜レギュラーのぱーてぃーちゃん信子が「父が純一じゃないですか…だから、革靴は裸足ではくっぽい」と質問した。

すみれは「○」の札を掲げて「そう、なんか、楽なんですよ」と裸足ではく革靴の心地よさをアピール。そして「で、夏じゃなければムレないし、気持ちいいし、革って変わっていくじゃないですか、足の形に変化していくから、靴下はいちゃうと変わらないんですけど、裸足ではくとフォームしてくるんですよ、足の周りに」と裸足に革靴の利便性を主張した。

MC澤部佑が「純一さんは完全に裸足なんでしたっけ。うすーい靴下はいてないですか」と確認した。

すみれは「はいてない」と話して「なんかイタリアンスタイルなんですよ、それが。イタリアでそういうはき方しているのをパパが見て、スゴい憧れて、カーディガンをここに巻いて」と肩口にカーディガンをかける仕草をした。

驚いた澤部から「あれはイタリア？」と大きな声で問われた。すみれは「白いパンツもイタリア」と石田が好んで着用する白いスラックスのスタイルもイタリアで仕入れたファッションであることを明かした。

石田と同じ裸足に革靴について、アンジャッシュ児嶋一哉から「周りの友だちにイジられたりしないの？」と聞かれた。すみれは「めっちゃ、イジられますね。ノーソックス、ノーライフ、って言われる」と明るく返していた。